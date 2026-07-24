Olga Serrano se convertirá en la primera mujer al frente de la Fiscalía Provincial de Lugo

Olga Serrano - EXECUTIVAS DE GALICIA

LUGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de María Olga Serrano Pedrós como nueva fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Lugo, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupará este cargo en la provincia. Su designación pondrá fin a la etapa de diez años de Roberto Brezmes Caramanzana al frente del Ministerio Público lucense, tras completar los dos mandatos permitidos.

La elección se produce después de que el Consejo Fiscal analizase las candidaturas presentadas para cubrir la vacante. Al puesto optaban dos fiscales: María Olga Serrano, destinada en la Fiscalía Provincial de A Coruña, y José Luis Álvarez, actual teniente fiscal de Lugo y número dos de la Fiscalía Provincial, responsable además de la especialidad de delitos informáticos.

Serrano ingresó en la carrera fiscal en 2007, con destino inicial en la entonces Sección Territorial de Ponferrada, y un año después se incorporó a la Fiscalía Provincial de A Coruña, donde ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional. Durante estos años ha formado parte de distintas especialidades, entre ellas Medio Ambiente y Urbanismo, Vigilancia Penitenciaria, Delitos Económicos y Delitos de Odio y Discriminación. En la actualidad desempeña también las funciones de fiscal coordinadora de los procedimientos ante el Tribunal del Jurado.

Su candidatura llegaba respaldada por una amplia experiencia en algunos de los procedimientos judiciales de mayor repercusión en Galicia en los últimos años. Entre ellos figuran el caso del asesinato de Samuel Luiz, en el que la Fiscalía defendió la aplicación de la agravante de discriminación por orientación sexual; el proceso por la muerte de Yoel Quispe, ocurrida en A Coruña en la Nochebuena de 2023, y la conocida causa del "lotero coruñés", relacionada con un boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros cuya titularidad continúa siendo objeto de litigio.

Frente a ella concurría José Luis Álvarez, fiscal con una dilatada trayectoria dentro de la propia Fiscalía de Lugo. Como teniente fiscal ha ejercido la segunda responsabilidad del Ministerio Público en la provincia y ha coordinado la especialidad de delitos informáticos. Además, ha participado en una de las piezas derivadas de la Operación Pokémon, una de las mayores investigaciones por presunta corrupción desarrolladas en Galicia.

La fiscal general del Estado ha fundamentado su elección en los criterios de mérito y capacidad, valorando especialmente la trayectoria profesional de Serrano, su compromiso institucional y el contenido de su plan de actuación para la Fiscalía de Lugo. Entre sus principales objetivos figuran reforzar la atención a las víctimas y a las personas más vulnerables, potenciar la especialización de los fiscales, impulsar el uso de las nuevas tecnologías, mejorar la cooperación con el resto de operadores jurídicos y sociales y reforzar la transparencia de la institución.