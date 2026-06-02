O'Mega, crítico con la luz verde del Gobierno al Estatuto Marco: Ven la decisión "irresponsable y conflictiva"

Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital La Princesa, a 21 de mayo de 2026, en Madrid - Marta Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico O'Mega se ha mostrado muy crítico con la luz verde que ha dado el Gobierno este martes al anteproyecto del Estatuto Marco. Tachan la decisión de "irresponsable" y avanzan que "solo contribuirá a aumentar la conflictividad en un sector en el que médicos y pacientes son los principales damnificados".

Reprochan a la ministra de Sanidad, Mónica García, su "negativa a establecer un diálogo franco" con el colectivo de médicos y facultativos y la responsabiliza de la continuación de una huelga que en los últimos meses ha supuesto ya la cancelación de centenares de miles de actos médicos en todo el país. En Galicia, rondan desde el comienzo de los paros los 250.000 actos asistenciales.

La huelga, que tiene como objeto reclamar del Ministerio de Sanidad la redacción de un estatuto marco propio para médicos y facultativos, se reanudará el próximo lunes 15 y continuará hasta el viernes 19, aunque el sindicato advierte que, "con decisiones como la adoptada hoy por el Consejo de Ministros, se aboca a los sindicatos médicos a estudiar nuevas convocatorias".

Por último, el sindicato hace un llamamiento al Ministerio para que retome un diálogo que "nunca debió abandonar" y que, remarcan, reclama no solo el colectivo médico, sino también los colegios profesionales y la mayor parte de los profesionales sanitarios de las comunidades.