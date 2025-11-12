La ONCE deja dos premios de un millón de euros en la provincia de Pontevedra en su sorteo especial del 11 de noviembre

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario del 11 de noviembre de la ONCE ha dejado en la provincia de Pontevedra dos premios de un millón de euros, además de varios premios de 50.000 en A Coruña.

En concreto, según indica la organización en un comunicado, Ramón Bertolo Díaz fue el vendedor de la ONCE que repartió un premio de un millón en la ciudad de Pontevedra, desde su puesto situado en la Plaza de España.

"Estoy muy contento porque hay alguien al que le he arreglado la vida con un milloncete", ha dicho. De hecho, vendió todos los cupones que tenía asignados para este sorteo y se mostraba muy satisfecho por contar a sus vecinos que "la ilusión, a veces, se hace realidad".

Otro millón ha recalado también en la provincia, en este caso en el interior, entre las localidades de A Cañiza y Covelo, lugares donde trabaja en ruta el vendedor de la ONCE Diego Rodríguez Conde que, además, lleva apenas 15 días repartiendo en esa zona.

"Ha sido llegar a esa zona y besar el Santo y me hace muy feliz entrar por la puerta grande. Seguro que ahora todos mis clientes se creen que soy el que más premios reparte", ha bromeado.

Por su parte, A Coruña ha sido agraciada con varios premios de 50.000 euros, con dos boletos premiados vendidos en el Centro Comercial Marineda City y otro premio de 50.000 euros en la calle Alexander Von Humboldt de la ciudad.