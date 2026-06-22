Operación Camarón 2 reivindica Galicia y las verbenas de pueblo en una comedia que busca "dejar atrás los prejuicios"

Rodaje de Operación Camarón 2 en la Sala Capitol - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rodaje de Operación Camarón 2 se desarrolla estos días en distintas localizaciones gallegas, territorio que el elenco ha destacado por la "calidad de los profesionales del sector audiovisual" y de las "orquestas de pueblo". La cinta, un thriller cómico, busca una vez más "dejar atrás los prejuicios y estereotipos" mediante una trama de música, narcotráfico y "muchas risas".

Tras convertirse en 2021 en la tercera película española más taquillera del año, con casi 600.000 espectadores, Carlos Therón ha apostado por darle un capítulo más a la historia de los 'Lolos', protagonizada por Julián López y Carlos Librado 'Nene'.

En esta nueva entrega, Therón contará además con la incorporación de Diego Anido, María Pujalte, María Mera, Alejandro Jato y Manuel Manquiña y con la presencia de Manuel Burque, Juanlu González y Xisco González, que continúan en escena.

Este lunes, 22 de junio, el equipo ha rodado unas secuencias en la Sala Capitol de Santiago, en el marco de diversas grabaciones por la Comunidad que se extenderán hasta el próximo viernes. Hasta este momento ya han pisado Arteixo, Vedra, Redondela, Santa Comba, Rianxo y Padrón, entre otras localizaciones.

La sala de conciertos compostelana no será la única ubicación de la capital gallega que recorrerán. Según lo previsto, rodarán también en la Cidade da Cultura y en el centro comercial Área Central, con algún otro punto por descubrir.

En conversación con los medios de comunicación, el director ha explicado que venir a rodar a la Comunidad responde directamente a las necesidades de la historia. "La trama nos permitía venir aquí a explorar el mundo de las orquestas y nos hemos tirado de cabeza. Lo estamos pasando muy bien", ha asegurado.

Y es que Galicia ha recibido elogios de todo el elenco, que hizo referencia a su "clima" y sobre todo "gastronomía". "Mucho de comer bien, mucho de cenar bien, aquí todo el mundo te recomienda un restaurante que es la hostia, todo gallego tiene restaurantes para recomendarte", ha asegurado Librado.

También, Anido ha presumido del equipo técnico que hay en la Comunidad. "Es excepcional. Para la persona que tiene una idea y quiere llevarla a cabo, Galicia es un lugar muy bien escogido porque existe una comunidad audiovisual súper desarrollada, completa y súper profesional", ha subrayado.

Al igual que ocurre en la primera película, el objetivo de esta segunda es "dejar atrás los prejuicios". Según ha relatado el guionista y actor Manuel Burque, los protagonistas llegan a Galicia con muchos estereotipos sobre las orquestas y la Comunidad. "Lo que hemos buscado en el guion es romperlos todos", ha enfatizado, apuntando que, para ello, la cinta juega con el humor gallego y la retranca.

"Desde el punto de vista de un cani andaluz que ha sido famoso y que ha alcanzado el estrellato, ¿qué supone para él bajar a los infiernos a una orquesta gallega que trabaja muchísimo y libra solo un día al mes?", se ha autopreguntado.

Pese a ser una producción nacional, todos los personajes gallegos hablan la lengua del territorio durante toda la película. Un detalle que ha remarcado el actor Alejandro Jato, ya que, admite, "muchas veces es raro" que las grabaciones realizadas en Galicia luego se emitan es castellano.

UNA AUTÉNTICA FIESTA EN RIANXO

A lo largo del rodaje, el equipo montó una verbena completa en Rianxo, con escenario, atracciones, churrería y puestos de feria. Allí, los habitantes vivieron los días "como si fuese una fiesta", ya que la orquesta ficticia tocaba hasta tarde.

"Hubo momentos en los que parecía un sueño de infancia cumplido. Teníamos el palco, el tiovivo, los puestos de tiro y hasta churros recién hechos a las cinco de la mañana y había momentos que podíamos jugar gratis", recordaron entre risas.

Además, han destacado que muchos de los músicos que aparecen en pantalla son músicos reales, procedentes de orquestas gallegas como Los Satélites o el Combo Dominicano. "Todos los vientos que salen en la orquesta tocan de verdad, y eso genera una sensación de autenticidad brutal", han explicado.

Para los actores, volver a interpretar a personajes conocidos varios años después ha supuesto una experiencia poco habitual dentro de sus carreras. "Fue una sorpresa que se decidiera hacer una segunda película después de tantos años, pero sobre todo fue una alegría", han coincidido.

Preguntados por si prefieren una orquesta gallega o el universo musical de la primera película, las respuestas se han dividido. Para Julián López las orquestas gallegas "le recuerdan muchísimo a su infancia", ya que creció en un entorno en el que formaban parte de la vida del pueblo y ha disfrutado al descubrir su dimensión en Galicia; mientras que 'Nene' ha bromeado con que prefiere el trap flamenco, ya que no aguantaría realizando el espectáculo entero de una orquesta.

SINOPSIS

Julián López y Carlos Librado 'Nene' interpretan de nuevo a Los Lolos, encontrándose cinco años después del éxito de 'Chico Perfecto' para meterse en una nueva misión policial en territorio gallego.

Después de años separados y alejados de la fama, Sebas y Lolo tendrán que infiltrarse en Os Meteoros de Padrón, una conocida orquesta gallega liderada por Tito (Diego Anido), un director tan carismático como sospechoso y relacionado con la principal red de narcotráfico de la región.

A raíz de su llegada, vivirán diversas aventuras llenas de música y acción por diferentes localidades gallegas, con el objetivo de descubrir el camaleón detrás de la banda de narcotráfico.