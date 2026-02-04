El operario herido tras caer durante el mantenimiento de un ascensor en Termavi dice que él no tenía que revisar el foso

Imagen de lso acusados durante el juicio. - EUROPA PRESS

VIGO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El operario herido tras caer mientras realizaba labores de mantenimiento de un elevador de la compañía que gestiona el tráfico de contenedores del Puerto de Vigo, Termavi, ha asegurado que él no tenía que revisar la estructura del foso y que lo consideraba una zona "segura" por lo que no tenía que llevar arnés.

Así lo ha señalado durante la primera sesión del juicio celebrado este miércoles y jueves en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo contra los gerentes de dos empresas (Termavi y su subcontrata para el mantenimiento de ascensores) acusados por dicho incidente.

Durante la vista, el trabajador reivindicó que ese ascensor, que se encontraba en una grúa a unos 5 metros de altura, era "normal", indicando que para él la "parte segura" era el "suelo" del foso. Así, ha tratado de explicar que al igual que ocurre en un ascensor de un edificio, aunque comience en la segunda planta, eso es "suelo" y él no se cuestiona si los cimientos del inmueble son seguros.

"Ni se me ocurre ver el suelo de cemento", ha apostillado, subrayando que entre sus cometidos no está el de revisar si el suelo del foso está correcto. El varón fue cuestionado por esto debido a que dicho suelo, que era de trámex, se vino abajo, cayendo parte de las rejillas que lo conformaban, provocando que el hombre se precipitase desde una altura de 5 metros.

El herido ha insistido en que él es el responsable de revisar los elementos del ascensor, pero no el foso "ni el hormigón de un edificio". "Si veo algo que me llama la atención, lo comunico", ha matizado.

Él ha explicado que el día del accidente, ocurrido en julio de 2021, estaba trabajando en el ascensor de esa grúa y, cuando estaba prácticamente terminando y recogiendo, el suelo se vino abajo.

Uno de los abogados de los acusados puso el foco en si se fijó en la estructura del suelo, si tuvo la precaución de comprobar si estaba correctamente y por qué no llevaba arnés. El herido insistió en que "ahora mismo el juicio se celebra en una segunda planta y no llevamos arnés porque consideramos el suelo seguro", indicando que ese elemento se utiliza a la hora de hacer trabajos en exterior y no seguros.

La declaración de los dos acusados se llevará a cabo este próximo jueves, después de que sus defensas solicitasen hablar en último lugar. El juicio comenzó este miércoles tras ser suspendido en septiembre al faltar uno de los testigos.

HECHOS

Según el escrito de acusación de Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en julio de 2021, cuando el trabajador fue enviado a realizar labores de mantenimiento en un elevador de una de las grúas de la compañía Terminales Marítimas de Vigo (Termavi). Estos trabajos habían sido subcontratados a una empresa especializada.

"Tras realizar su tarea y cuando se encontraba sobre el suelo de trámex del foso del aparato elevador, la rejilla que lo conforma se vino abajo por holgura y ausencia de elementos seguros de fijación del entramado, provocando que el trabajador se precipitara desde una altura de 5 metros impactando contra el suelo", explica el Ministerio público.

De esta manera, el hombre sufrió varias lesiones en la espalda y en la mano, quedando como secuelas estrés postraumático leve, agravación de artrosis previa y una cicatriz de tres centímetros en la palma de la mano.

Fiscalía indica que Termavi tenía contratada el mantenimiento de la grúa a una firma externa, así como el mantenimiento del elevador de la misma a otra empresa. Sin embargo, ninguna de estas dos era responsable de verificar el estado del suelo del foso del aparato elevador, donde cayó el varón.

"El entramado metálico bajo el aparato elevador de la grúa nº5, situado a una altura de 5 metros, no era verificado ni comprobado ni por la empresa titular del equipo de trabajo, que había contratado a terceros el mantenimiento, ni por la empresa que tenía encomendado el mantenimiento de la grúa, ni por la empresa que tenía encomendado el mantenimiento del aparato elevador", recoge Fiscalía.

Por ello, pide 2 años y 3 meses de prisión para los dos responsables de las empresas, tanto de Termavi como del reparador de ascensores, como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones imprudentes, al no cerciorarse de garantizar la seguridad de los operarios.

Además, cada uno de ellos tendrán que pagar una multa de 8.250 euros y una indemnización conjunta al trabajador de casi 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil.