El operativo antidrogas en Lugo la semana pasada culminó con 11 detenidos y dos puntos de venta desmantelados

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUGO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo contra el tráfico de drogas llevado a cabo la semana pasada en Lugo finalizó con 11 personas detenidas y dos puntos de venta de sustancias estupefacientes situados en las zonas norte y sur de la ciudad desmantelados.

Así lo ha trasladado este miércoles la Policía Nacional, que ha detallado que los integrantes de este grupo utilizaban viviendas ocupadas como 'narcopisos', desde donde distribuían droga y permitían su consumo.

Además, durante la operación se acreditaron más de una treintena de intervenciones policiales relacionadas con consumidores que acudían a estos inmuebles, cuya actividad "generaba en la zona un conflicto de la convivencia vecinal y una creciente alarma social".

La Policía ha señalado que algunos de los inmuebles se encontraban próximos a un centro educativo y a un parque infantil y se detectó la presunta venta de sustancias a menores.

Como resultado del operativo, once personas fueron detenidas, siete de ellas el día de los registros y otras cuatro el pasado viernes, de las cuales ocho son de nacionalidad española y tres de nacionalidad portuguesa.

Durante los dos registros domiciliarios, practicados con el apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, los agentes intervinieron más de un centenar de dosis de cocaína, varias dosis de hachís, 800 euros en efectivo, una báscula de precisión, numerosos teléfonos móviles y diverso material destinado a la manipulación y embalaje de sustancias estupefacientes.

Asimismo, se recuperaron diversos objetos presuntamente procedentes de hurtos y robos que, según la investigación eran intercambiados por droga.

Cuatro de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, mientras la investigación se da por concluida con el desmantelamiento de la organización y la eliminación de los dos principales puntos de venta investigados.