SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de búsqueda permanece desplegado desde hace algunas horas en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis por una mujer de 83 años desaparecida desde esta madrugada.

Según ha informado la Guardia Civil, la mujer, natural de Moraña, estaba alojada en un hotel de la zona, de donde la vieron salir alrededor de las 1.30 horas, sin que regresase.

En el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana, el GEAS grupo de la Guardia Civil de actividades subacuáticas, que vino de Coruña y el equipo PEGASO, drones dr la Guardia Civil.