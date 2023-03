La oposición cuestiona el feminismo de la Xunta y Rueda saca la reforma de la ley del solo sí: "No den lecciones"

El presidente gallego censura el "dogmatismo" de PSdeG y BNG, que ponen en duda la inversión de la Xunta en igualdad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sesión de control de control en el Parlamento al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, coincidiendo con el 8M, ha quedado subsumida por el debate de la reforma de la conocida como ley del 'solo sí es sí'. Y es que el jefe del Ejecutivo gallego se ha escudado en lo que ve "un espectáculo lamentable" para rechazar cualquier "lección" de una oposición que ha puesto en duda el compromiso feminista en las políticas del Gobierno gallego.

El debate lo ha arrancado la socialista Begoña Rodríguez Rumbo, quien fue la voz socialista en la confrontación con Rueda debido a un problema personal que, según han informado fuentes del grupo consultadas por Europa Press, afectó a Luis Álvarez. La parlamentaria ha advertido que la igualdad "no es una prioridad" para el Gobierno de Rueda.

A renglón seguido, ha aludido a cuestiones como "poca preocupación" en el marco de la lucha contra la violencia machista en el ámbito de la concienciación y la prevención que correspondería en las aulas. También ha repasado las carencias que sufren las mujeres en diversos ámbitos, como el laboral o las cifras de corresponsabilidad, para afear a la Xunta que no esté "ampliando recursos para corregirlas".

Rueda ha contraatacado con una cifra que mencionaría más de una vez a lo largo del debate: los 202 millones invertidos, ha dicho, por el Ejecutivo autonómico en materia de igualdad y conciliación, frente a los 54,7 millones que, ha remarcado, invertía el bipartito.

Y a renglón seguido, ha incidido en el "papelón" que tienen los socialistas tras el debate de la toma en consideración de la ley del 'solo sí'; y ha subrayado que, si los socialistas "nunca tienen muchos motivos para dar lecciones de casi nada", este miércoles tampoco.

"Están haciendo el ridículo, llevan semanas peleando para ver quién tiene menos desgaste político", ha esgrimido, antes de lamentar que, mientras, con la ley del 'solo sí', se han rebajado penas "a casi 800 agresores sexuales", con numerosas excarcelaciones, "muchas" en Galicia. Pero también ha recurrido al 'caso Mediador' para cargar contra el PSOE y sus "lecciones de feminismo".

"Lecciones de feminismo por la mañana, por la tarde leyes que abaratan las agresiones sexuales y por las noches algo de cenas con el Tito Berni. Para eso no cuenten con nosotros", ha remarcado, antes de reivindicar que el PP es que ha prestado su "ayuda" al PSOE --dada la negativa de Podemos-- para impulsar la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. "Necesitaron la ayuda del PP. Ya no esperamos agradecimiento ni reconocimiento, pero al menos no nos den lecciones", ha apostillado.

"FRENTE AL NEGACIONISMO, MÁS FEMINISMO".

"No hable de compañías; y no son cuentos, son datos. Y dato, mata relato", ha replicado Rodríguez Rumbo, quien sin aludir expresamente a lo sucedido en el Congreso, ha preguntado a Rueda: "¿Y de la Xunta, qué? Que es lo que debería preocuparle". "Frente al negacionismo, más feminismo", ha agregado, antes de afear al Ejecutivo autonómico otras cuestiones como "meter en el cajón" el plan integral de salud de la mujer o "financiar" entidades antiabortistas.

"Sus políticas carecen de enfoque feminista; y o ponemos el feminismo y la igualdad en el centro de las políticas públicas o seguiremos estando por detrás. Nos queremos libres, vivas y sin techos de cristal", ha aseverado, mientras que Rueda le ha instado a ser "sincera" y confesar "qué diría" si una ley impulsada por el PP "abaratse delinquir sexualmente" o si el Tito Berni procediese de las filas populares.

"No tienen el monopolio de la igualdad, ningún partido lo tiene; así que no den lecciones porque, con la que está cayendo, no están para eso. Llevan tiempo pensando que si no se es de izquierdas se es machista, ya sea un político o un juez; y no les voy a recordar lo que tuvieron que escuchar ayer de sus socios", ha proclamado el presidente, antes de reivindicar que los derechos de las mujeres se consolidan con medidas "en vez de con dogmas".

Y en este punto ha anunciado que la Xunta impulsará un plan encaminado a reivindicar juzgados específicos de violencia machista en todas las ciudades gallegas, el de Santiago para este mismo año; toda vez que, a día de hoy, solo hay este tipo de salas en A Coruña y Vigo.

"Muchas mujeres afectadas por los efectos de su ley se empezarán a sentir un poco más protegidas. Igual nosotros somos menos retóricos, tenemos menos dogmas y creemos que todos pueden acertar. Pero sigan ustedes discutiendo con sus socios y nosotros seguiremos trabajando", ha apostillado, para insistir, en todo caso, en que no aceptará "lecciones" de los socialistas.

"CON DECIR NO, BASTA"

Un mensaje que también ha extendido al BNG, al que ha recordado su voto "en contra" de medidas o normas que incidían en la igualdad, por ejemplo, en el ámbito salarial. Y al tiempo le ha echado en cara su rechazo a la toma en consideración en Madrid de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. "Con ustedes solo se puede contar para que salga más barato cometer delitos sexuales", ha esgrimido Rueda.

Ana Pontón ha tomado la palabra acusando al presidente de haber realizado algunas de las peores afirmaciones que le ha escuchado en la Cámara autonómica y ha sido contundente: "Lecciones de feminismo al BNG ninguna; llevan décadas votando en contra de los derechos de las mujeres y de ganchete con la extrema derecha que nos quiere llevar al pasado".

"Y 14 años en Galicia trabajando desde el minuto uno para que los derechos de las mujeres sean más pequeños, recuperando conciertos con centros elitistas del Opus que segregan por sexo, o rebajando el salario a las víctimas de violencia machista", ha afeado.

Dicho esto, ha compartido con Rueda el calificativo de "lamentable" para lo sucedido este martes en el Congreso, aunque por distintos motivos: "Es lamentable que, con la colaboración del PSOE, la derecha pretenda volver al código de 'La Manada' con el que cinco energúmenos fueron condenados por abuso porque ella no se resistió lo suficiente. Quieren volver al Código Penal en el que las mujeres tienen que demostrar que se resistieron".

"Nos repugna que violadores salgan a la calle antes, pero esa reforma no lo va a cambiar. No queiren que el centro sea el consentimiento y son ustedes los que tienen que explicar a las gallegas por qué las quieren desproteger. No queremos que una mujer tenga que decir 'me resistí lo suficiente'. Con decir no, basta", ha concluido.

"TRABAJEMOS UNIDOS"

"Le repugnan los efectos de la ley, pero vota a favor de que siga. Mucho mejor llamar a los jueces fachas, no pasa nada porque sigan saliendo violadores a la calle", ha replicado Rueda, quien ha censurado, de nuevo el "dogmatismo" y "sectarismo" de los grupos de la oposición.

Dicho esto, ha admitido que en igualdad quedan "muchas cosas que mejorar" --con el foco, por ejemplo, en la brecha salarial--. Para ello, y pese a que el debate fue significativamente bronco, Rueda ha apelado a trabajar "unidos". Pero le ha reiterado a Pontón que para que sea posible deberá intentar "no decir a todo que no".

"Aparque su dogmatismo, el meter la política en todo, y ahí encontrará al PP. Mientras siga con su dogmatismo, seguirá apoyando leyes que abaraten delinquir y delincuentes que amenazan a sus víctimas en la calle", ha zanjado.