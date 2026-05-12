La oposición, sobre la instalación de SAIC en Galicia: "El PP es experto en vender la piel del oso antes de cazarlo"

Un momento del pleno del Parlamento de Galicia. Pazo do Hórreo. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han mostrado este martes sus dudas sobre el optimismo mostrado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante la posibilidad de que la compañía SAIC Motors elija Galicia para la instalación de su fábrica europea de coches al asegurar que "el PP es experto en vender la piel del oso antes de cazarlo".

De este modo, preguntada al respecto, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado que su formación dijo desde el primer momento que el hecho de que vengan fábricas a Galicia para producir vehículos eléctricos para empresas chinas "sería una buena noticia para el sector industrial".

"Lo que hay que conocer es el detalle del proyecto, dónde se pretende instalar y con qué garantías", ha dicho Rodil, que ha asegurado que ella es prudente toda vez que los gallegos "van servidos" de anuncios del PP que después "no llegaron a nada". "El PP es experto en vender la piel del oso antes de cazarlo, en hacer mucha propaganda antes y que después eso se llegue a materializar en nada", ha sostenido.

Dicho esto, ha vuelto a apelar a la "prudencia" al señalar que para el BNG es "buena noticia" todo lo que suponga engrandecer el músculo industrial, pero que es necesario "conocer los detalles".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, se ha referido a cómo funcionó el "optimismo" de la Xunta en ocasiones pasadas y ha recordado los anuncios sobre la construcción de barcos de Pemex en Galicia o el proyecto de Altri.

"Proyectos estrellas anunciados por el PP que después o quedan en nada o vimos como no eran ni viables o se asientan bajo premisas que venden humo pero que después no se consiguen", ha sostenido.

Tras ello, ha manifestado su deseo de que la instalación de esta fábrica "sea una realidad". "Y si se materializa me temo que no será por el esfuerzo hecho por el presidente de la Xunta para alcanzarlos", ha afirmado.

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha sostenido que mientras los grupos de la oposición "no le dan credibilidad al Gobierno gallego", los gallegos "coinciden mucho más". "Y mientras sea así estamos tranquilos, porque lo importante es tener la confianza mayoritaria de los gallegos y nos consta que por ahora la mantenemos", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "lo fundamental" es que todos estuviesen en la línea de "felicitarse" si llega cualquier proyecto empresarial interesante para Galicia. "Ojalá que se concrete la llegada de ese proyecto, hay que ser prudentes que no es incompatible con ser optimistas, y lo que espero que si finalmente se concreta, los grupos de la oposición se dediquen a apoyar y no a poner palos en las ruedas como hicieron con proyectos anteriores", ha manifestado.