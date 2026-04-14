La oposición preguntará a Rueda y a la Xunta por el futuro plan de control de las bajas en el próximo pleno

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, preguntarán en el próximo pleno de la Cámara gallega al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a su Ejecutivo sobre el futuro plan de control de las bajas laborales anunciado en el Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA).

En concreto, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, centrará su pregunta en este asunto y las medidas para los trabajadores gallegos, mientras que el PSdeG, cuyo jefe de filas José Ramón Gómez Besteiro, interpelará al presidente por las políticas económicas, preguntará sobre esta cuestión al conselleiro de Emprego, José González.

Así lo han avanzado este martes tras la Xunta de Portavoces, que ha fijado el orden del día de la cita política que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de abril y que arrancará con la sesión de control, que habitualmente se celebra en la jornada del miércoles pero que se adelanta debido a un viaje institucional de Alfonso Rueda.

En la sesión, además, comparecerá la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para dar cuenta del camino avanzado por la Xunta desde la gestión de las competencias del litoral.

(Habrá ampliación)