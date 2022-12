La oposición de Vigo demanda al Ayuntamiento un plan para evitar las "kilométricas" retenciones vividas este lunes.

VIGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La oposición de Vigo ha demandado este martes al Ayuntamiento de la ciudad olívica un plan eficaz que evite las "kilométricas" retenciones registradas este lunes, 26 de diciembre, día en el que la sala de tráfico municipal ha registrado la entrada de unos 53.000 vehículos en la ciudad, un hecho que ha supuesto un "récord histórico".

La delegada territorial de la Xunta en Vigo y candidata del Partido Popular (PP) a la alcaldía de la ciudad olívica, Marta Fernández-Tapias, ha tildado de "preocupante" la situación vivida este lunes, 26 de diciembre, en las calles de Vigo.

"El colapso absoluto comienza a ser habitual en la ciudad olívica. Las luces de Navidad son estupendas y, desde luego, es un gran atractivo para Vigo pero la gestión es absolutamente nefasta", ha criticado Fernández-Tapias.

La representante autonómica también ha recordado que "se llevan semanas" advirtiendo de la "ausencia" de planes alternativos para que las calles no se colapsen ante la cantidad de vehículos que llegan a Vigo en estas fechas.

"No existe un plan, no existen aparcamientos disuasorios porque Caballero no quiere, no hay lanzaderas, no existen operativos policiales, la Policía Local no puede hacer frente al problema porque no hay agentes disponibles. Es un absoluto caos y esta es una situación que se debe solucionar cuanto antes", ha sentenciado.

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, "no entiende" como se han podido saturar "todos y cada uno de los accesos de la ciudad durante horas sin que exista ningún operativo preparado".

"O bien non se ha tenido en cuenta o bien estamos ante una improvisación absoluta en las calles cerradas al tráfico y en los accesos a la ciudad. Ha sido absolutamente demencial que no existiese ni un mínimo operativo para permitir que circulasen con garantías vehículos de emergencias por casi todo el centro urbano", ha cuestionado.

"CAOS PELIGROSÍSIMO"

Asimismo, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha tachado las retenciones vividas este lunes, 26 de diciembre, de "caos peligrosísimo".

"Ha habido retenciones que colapsaron la movilidad en prácticamente toda la ciudad, que perjudican a los vecinos y suponen un grave riesgo en materia de seguridad. Estamos a ver escenas de ambulancias, dotaciones de policía o vehículos de emergencias que no pueden avanzar en medio de retenciones kilométricas", han reprobado desde el BNG.

La formación nacionalista ha asegurado que la situación vivida este lunes, 26 de diciembre, "no es el resultado de la falta de previsión", ya que si algo ha previsto y promovido "deliberadamente" el gobierno local ha sido, precisamente, llenar la ciudad con millares de visitantes. "No se ha planificado ni la ordenación del tráfico ni el dispositivo de seguridad", han criticado.

Por ello, el BNG ha insistido en la necesidad de poner una solución a esta "insostenible situación" con medidas concretas como la instalación de aparcamientos disuasorios, el refuerzo del transporte urbano, tanto de taxis como de autobuses, y el despliegue de lanzaderas, así como un mayor número de efectivos de la Policía Local y Protección Civil.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a preguntas de los periodistas durante su rueda de prensa diaria, ha asegurado que "la Policía Local se está encargando de reordenar el tráfico".

"Hoy también vamos a poner en marcha el plan de movilidad a las 17,30 horas, cortando el tráfico en el centro y limitando su uso a los residentes, y recomendamos a los visitantes utilizar los aparcamientos disuasorios de Samil, que ayer funcionaron bien", ha declarado.

El regidor vigués también ha señalado que, "si es preciso", se reforzará el transporte público. "Nuestro consejo ante el nivel de afluencia es que, para llegar al centro, se utilice el transporte público", ha sentenciado.