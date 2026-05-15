El 'Orballo Cultural' volverá a acercar la música a 10 municipios gallegos a través de 18 artistas

Presentación del 'Orballo cultural' - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha presentado la nueva edición del 'Orballo Cultural', en el marco de Concertos do Xacobeo. El proyecto volverá a acercar la música a 10 municipios gallegos de la mano de 18 artistas de estilos diferentes.

El proyecto, que se desarrollará entre los meses de mayo y septiembre, tendrá como primera parada será Vimianzo, el 24 de mayo, con 9Louro, Tapa D'orella y Kike Varela. Después, el ciclo continuará a partir de julio en Tui, Santiago, Ribeira, Baiona, Monterrei, Negreira, Vigo, A Coruña y Marín.

Durante la presentación del proyecto, Merelles ha remarcado la "satisfacción" de poder apoyar a músicos de Galicia y ha reivindicado que muchos de ellos son cabezas de cartel en festivales nacionales e internacionales.

Así, actuarán Baiuca, Balteira, Belém Tajes, Budiño, Caamaño & Ameixeiras, Catuxa Salom, De Ninghures, De Vacas coa súa Vacanal Sinfónica, Fillas de Cassandra, Guilherme Zapata, Kike Varela, Lila Downs, Luar na Lubre, Maricarme, Ortiga, Tapa d'Orella, Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y 9Louro.

"Se trata de una propuesta que va más allá de la programación musical, al ofrecer una experiencia alrededor de la identidade gallega a través de la música en directo, la gastronomía de proximidad, la artesanía local y la sostenibilidad", ha subrayado.

Por su parte, Manu Nogueira y Jose Patiño, de la organización del evento, han subrayado la importancia de esta apuesta para "activar, dinamizar y potenciar el territorio", mediante la mezcla de artistas gallegos con trayectoria con otros emergentes e internacionales.

Además, ambos han recordado que estos eventos son gratuitos y acercan la cultura a ubicaciones en las que no se suele disfrutar, como son los municipios pequeños, para democratizar su acceso.

Entre los asistentes se encontraban representantes institucionales de distintos Ayuntamientos, como el de Santiago, con la concejala de Festas, Pilar Lueiro, quien posó con el cartel del 'Orballo Cultural' en la capital. Así, Santiago recibirá el 24 de julio a Lila Downs y Belém Tajes.