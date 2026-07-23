Orcas hunden un velero en Estaca de Bares, con dos tripulantes rescatados, tras tres incidentes previos en la zona

Hundimiento del velero Idem tras interacción con orcas frente a Estaca de Bares - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de orcas han provocado el hundimiento del velero Idem a 1,3 millones del cabo de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña), esta tarde de jueves. Sus dos tripulantes fueron rescatados por una embarcación motora que estaba en las proximidades y están a salvo.

Según informa Salvamento Marítimo, el velero se ha hundido como consecuencia de una vía de agua tras producirse una interacción con orcas. Posteriormente, la salvamar Shaula, movilizada por el centro de Fisterra, los ha trasladado a Cariño.

Además, el Helimer 401 sobrevuela la zona para comprobar si hay rastros de contaminación a raíz de este naufragio.

El 112 Galicia recibió el aviso del suceso a las 17,05 horas. Según la información facilitada por los gestores de emergencias, los ocupantes de la embarcación alertaban de que un grupo de orcas se encontraba alrededor del barco, que permanecía sin timón y, por lo tanto, sin capacidad de maniobra.

La embarcación no pudo ser recuperada y acabó hundiéndose frente a la costa de Mañón.

CUATRO INCIDENTES CON ORCAS ESTE JUEVES

Salvamento Marítimo relata que en esta jornada de jueves se han producido cuarto episodios de interacción de orcas con embarcaciones en la zona.

Así, durante la asistencia al velero Idem, se tuvo conocimiento de que otra embarcación a vela había sufrido una interacción con estos mamíferos marinos, pero los daños en el timón eran mínimos y continuaban navegando a Viveiro (Lugo).

Por su parte, este mediodía el velero Glatisant quedó a la deriva, con el timón inoperativo, en la ría de Viveiro. La salvamar Alioth llegó a su posición y escoltó al velero a puerto.

Asimismo, otro velero más, el Kador, con un tripulante y tres gatos a bordo, también tuvo un encuentro con orcas alrededor de las 14,30 horas. En su caso, si bien se movilizó la salvamar Shaula, finalmente no necesitó asistencia y pudo navegar por sus propios medios a Viveiro.

Todas las emergencias han sido coordinadas desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en Fisterra.