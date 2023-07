Ortega Smith: "Votar a Vox en Galicia, en A Coruña, es quitar un escaño a separatistas del BNG o a comunistas de Sumar"

Recalca la "importancia" de gobernar con el PP "en coalición" para "obligar" a Feijóo a cumplir sus promesas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha pedido desde la capital gallega apoyo electoral a su partido el próximo domingo en las urnas con una advertencia: "Votar a Vox en Galicia, en A Coruña, es quitar un escaño a los separatistas del BNG o a los comunistas de Sumar".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios, antes de participar en un paseo en Santiago con candidatos a las Cortes de Vox y otros simpatizantes. Durante la intervención fue increpado por algún viandante a gritos de "fascista" y "¡fuera de Galicia!" Posteriormente, realizó el recorrido parándose con quienes le pedían algún 'selfie'.

Previamente, ha advertido contra los partidos que han permitido que el socialista Pedro Sánchez fuese investido presidente en el anterior mandato, sin cuyo apoyo --ha recalcado-- el jefe del Ejecutivo central "no habría podido llevar a cabo sus nefastas políticas liberticidas contra todos los españoles".

"Por eso es tan importante dejar bien claro que votar a Vox en Galicia, en A Coruña, es quitarle escaño a los separatistas del BNG o a los comunistas de Sumar", ha aseverado, antes de cargar contra las políticas también respaldadas por los "socios de Sánchez" como "la demolición de centrales térmicas".

Ortega Smith ha cargado contra otras decisiones "firmadas en Europa, apoyadas por el PP, el PSOE y el BNG" que afectan a sectores como el pesquero.

OBLIGAR AL PP "A CUMPLIR" EN UN GOBIERNO EN COALICIÓN

"El próximo 23 de julio solo hay una opción política que pone freno a la izquierda y es Vox", ha defendido, antes de incidir en que también es importante el papel del partido que lidera Santiago Abascal para "olibar al PP" de Alberto Núñez Feijóo "a que cumpla algunas de sus promesas".

"Recordarán las elecciones en las que Feijóo prometió que iba a garantizar el derecho a la libertad lingüística, el derecho a la educación en libertad en todas las escuelas. Pues no lo han cumplido. Si Feijóo y el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta en Galicia, no ha cumplido, ¿qué no hará en un Gobierno de España?", se ha preguntado.

"Por eso es tan importante que Vox entre en el Gobierno de España, que formemos gobierno de coalición con el Partido Popular de Feijóo. Eso va a obligar a que el PP cumpla algunas de sus promesas, esas por las que muchos votantes votan al PP, que luego se ven defraudados cuando llega la hora de gobernar", ha sentenciado.

Finalmente, ha lanzado "un mensaje de esperanza" y ha pedido apoyo para "echar a las políticas de la izquierda, recuperar la libertad de la educación y darle una oportunidad a los agricultores y pescadores que se han quedado sin caladeros, sin oportunidades de vida".