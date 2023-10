Os mortos no incendio de Vigo son unha nai e tres dos seus fillos, mentres o pai e outra filla están feridos graves

Dous axentes de Policía traballan no edificio incendiado en Vigo na madrugada do 11 de outubro de 2023, no que morreron unha nai e tres dos seus fillos. - Javier Vázquez - Europa Press

VIGO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

As catro persoas falecidas na madrugada deste mércores, no incendio rexistrado nun edificio en Vigo, son unha nai e tres dos seus fillos, menores de idade, mentres que o pai da familia e outra filla atópanse feridos graves.

Segundo puido saber Europa Press, as vítimas mortais son unha muller nova e tres dos seus fillos, mentres que o pai atópase en estado grave ingresado na UCI de Povisa. Unha cuarta filla da familia, unha nena de 8 anos, foi evacuada inicialmente a Povisa e logo foi trasladada ao hospital Álvaro Cunqueiro, aínda que finalmente, debido ao seu estado, decidiuse o seu traslado e ingreso no Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera da Coruña, onde permanece.

Con respecto ao resto de persoas que estaban hospitalizadas, Sanidade informou de que as dúas persoas que quedaban ingresadas no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo xa foron dadas de alta. Mentres, en Povisa, hai 5 persoas ingresadas, das que catro están na UCI (unha delas en estado moi grave e as outras 3 estables, dentro da gravidade).

O incendio desatouse de madrugada, e todo indica que comezou no portal do inmoble. Aínda que os veciños sinalaron que o lume foi intencionado e apuntaron directamente a un home que viviu en edificio e foi expulsado "por conflitivo", o delegado do Goberno e as fontes policiais matizaron que é prematuro confirmar esa hipótese, mentres os investigadores seguen traballando.

Ademais das 4 persoas falecidas, os servizos sanitarios atenderon 'in situ' a 7 persoas, unha das cales solicitou a alta voluntaria. Así mesmo, foron trasladadas inicialmente a centros hospitalarios 9 acodes pero, após as altas, quedan ingresadas 6 persoas (unha delas, a nena que está na Coruña).

Neste dispositivo, ademais dos efectivos de Bombeiros e Policía, foron mobilizadas dúas ambulancias de soporte vital avanzado e 5 ambulancias de soporte vital básico, ademais dun equipo sanitario da PAC de Vigo. A eles uníronse especialistas do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias.

O Concello de Vigo, pola súa banda, confirmou que os propietarios do inmoble comunicaron á administración local a súa intención de acudir á vía xudicial para recuperar a posesión do mesmo, xa que estaba 'okupado'. O alcalde, Abel Caballero, informou de que decretou tres días de loito oficial pola traxedia.