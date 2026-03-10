Otro proceso selectivo de 136 nuevas plazas eleva a 5.550 las vacantes convocadas por el Sergas en distintas categorías

Caamaño cuestiona la voluntad de O'Mega para "hablar" y dice que limitar agendas no va a resolver los problemas de la AP - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha desgranado este martes las convocatorias puestas en marcha por su departamento de hasta 5.500 plazas --de las cuales 136 se corresponden con un nuevo proceso selectivo-- con las que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) aspira a reforzar sus cuadros de personal y a reducir la temporalidad de los profesionales.

En una rueda de prensa junto a la directora xeral de Recursos Humanos del Sergas, Mar Pousa, el titular de Sanidade ha afirmado que en estos momentos el Ejecutivo gallego tiene en marcha un total de 5.414 plazas, distribuidas en diferentes categorías profesionales, a las que se añadirán otras 136 en los próximos meses.

En este sentido, ha destacado que estos procesos selectivos contribuirán a reforzar al estabilidad de los profesionales del sistema sanitario público, al tiempo que incidirán en la reducción de la temporalidad por debajo del 8%.

Precisamente, preguntada sobre la cifra en la que se encuentra en estos momentos esta tasa de temporalidad en el Sergas, la directora de Recursos Humanos ha asegurado no poder informar de este porcentaje al asegurar que se trata de un dato "muy dinámico" que no representaría una información fiable.

El conselleiro ha puesto en valor que "nunca hubo tantas personas trabajando en la sanidad pública gallega", apuntado que a cierre del pasado el Sergas contaba con 48.690 profesionales.

PRIMERAS PRUEBAS

El responsable autonómico ha precisado que, durante los meses de abril y mayo, la Xunta llevará a cabo las pruebas para acceder a las 2.240 plazas convocadas en diferentes categorías de enfermería y también a las 236 de personal de servicios generales (PSX).

En concreto, en la jornada del sábado, 25 de abril, se desarrollarán los exámenes de las categorías de enfermería especialista en obstetricia-ginecología, pediatría, familiar y comunitaria y del trabajo. Además, el domingo 26 de abril tendrán lugar las pruebas de la categoría de personal de servicios generales (PSX).

Ya el 9 de mayo, Servizo Galego de Saúde llevará a cabo las pruebas de acceso de la categoría de enfermería. En conjunto, estos procedimientos selectivos cuentan con más de 17.000 personas inscritas.

MÁS DE 100 PLAZAS EN PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA

En su intervención, además, el conselleiro ha avanzado que el próximo mes de marzo la administración autonómica publicará una nueva convocatoria para la provisión de más de 100 plazas en puestos cualificados como de difícil cobertura, mediante el sistema de selección de concurso de méritos.

Asimismo, ha informado de la primera convocatoria de plazas fijas para la categoría de ingeniero biomédico, cuya publicación está prevista en el Diario Oficial de Galicia en el mes de marzo.

EXÁMENES EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

La Consellería de Sanidade prevé realizar las pruebas de acceso para, al menos, otras diez categorías durante el segundo semestre de 2026.

En concreto, se celebrarán los exámenes de las categorías de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), técnico en farmacia, técnico superior en imagen para el diagnóstico, fisioterapeuta, trabajo social, grupo auxiliar de la función administrativa, celador, técnico superior de sistemas y tecnologías de la información, técnico de gestión de sistemas y tecnologías de la información y técnico especialista de sistemas y tecnologías de la información.

PLAZAS EN 77 CATEGORÍAS DIFERENTES

La directora xeral de Recursos Humanos de Servizo Galego de Saúde, Mar Pousa, ha remarcado que el compromiso del Gobierno gallego con la estabilidad laboral se refleja en las ofertas de empleo público (OPE) de los años 2024 y 2025, en las que se incluyeron 1.157 y 3.560 plazas, respectivamente, a las que se suman las plazas pendientes de convocar de las ofertas de empleo de los años 2022 y 2023.

Según ha explicado, el Servizo Galego de Saúde tiene convocadas plazas para un total de 77 categorías diferentes.

Entre otras, ha subrayado las 2.240 vacantes para diferentes especialidades de enfermería, las 567 para diversas especialidades de facultativo, las 45 que se convocan por primera vez en la categoría de dietista-nutricionista, las 1.306 en la categoría de técnico auxiliar en cuidados de enfermería (TCAE), las 348 de celador o las 200 de personal auxiliar administrativo (PSX).

Mar Pousa ha indicado que de las 5.414 plazas convocadas, un total de 2.078 estarán reservadas para el turno de promoción interna. Además, 389 estarán reservadas para personas que acrediten discapacidad, de las cuales 95 se ofertarán para ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS: 136 NUEVAS PLAZAS

La Consellería de Sanidade ha informado también de la futura convocatoria de 136 nuevas plazas que se distribuirán en una docena de categorías y que se convocarán en los próximos meses.

En concreto, se convocarán nuevas plazas de enfermería especialista en salud mental, medicina familiar y comunitaria, médico especialista en hospitalización a domicilio, pediatra de atención primaria, técnico superior en anatomía patológica y citología, técnico superior en higiene bucodental, técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, ingeniero biomédico, ingeniero técnico, grupo técnico de la función administrativa, peluquero y personal técnico en prevención de riesgos laborales.

Con este número y la ejecución de las pruebas, la Xunta ha subrayado su apuesta por la consolidación de las plantillas de Servizo Galego de Saúde, así como por la calidad asistencial que presta a la población.