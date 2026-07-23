Ourense Mellor y Sumar sellan un acuerdo para las municipales en Ourense y Barbadás y animan a Esquerda Unida a unirse

OURENSE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ourense Mellor y Sumar Galicia concurrirán conjuntamente a las próximas elecciones municipales tanto en la ciudad de Ourense como en el ayuntamiento de Barbadás y animan a otras organizaciones de izquierdas, especialmente Esquerda Unida, a unirse.

Fuentes conocedoras del acuerdo han explicado que nace de la voluntad compartida de "echar a Jácome de la Alcaldía de Ourense y al PP de la Diputación", pero también de la necesidad de "construir un proyecto político capaz de gobernar y transformar la realidad de Ourense".

Así, han hecho un llamamiento a la unidad "amplia" de toda la izquierda ourensana, tanto de las organizaciones políticas y sociales como de las personas independientes que quieran contribuir a crear una alternativa "seria, solvente, democrática y comprometida con la mayoría social".

"No queremos una simple suma de siglas, sino un espacio útil, participativo y abierto a la ciudadanía, que devuelva la dignidad a las instituciones y sitúe en el centro los problemas reales de la gente", apuntan, al tiempo que se dirigen expresamente a Esquerda Unida, con quien, aseguran, siempre han mantenido relaciones "muy positivas".

Entre los principales ejes programáticos, mencionan el acceso a la vivienda, "recuperar la cultura de barrio", un sistema municipal de salud mental, la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos, "la recuperación institucional de los ayuntamientos", la movilidad, la igualdad entre vecinos del rural y de la ciudad y "la creación de oportunidades para que la juventud pueda desarrollar su proyecto de vida en Ourense y Barbadás".

Asimismo, estas mismas fuentes han manifestado que la persona que encabezará la candidatura a la Alcaldía de la capital ourensana será elegida en el mes de septiembre a través de un procedimiento que será acordado por las organizaciones y personas participantes.