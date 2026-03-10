Pacientes de reproducción asistida denuncian "inactividad" del Sergas y "opacidad" en las listas de espera

Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS - JULIO PÉREZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios pacientes que se encuentran en lista de espera para someterse a tratamiento de fecundación "in vitro" con Test Genético Preimplantacional (TGP) han denunciado este martes "inactividad" por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y falta de transparencia para saber cuánto tiempo les queda para ser atendidos.

Así, han sido nueve parejas las que han acudido este martes a presentar una queja colectiva en la sede de la Valeduría do Pobo, en Santiago de Compostela, ante lo que denuncian como "paralización" de un servicio "básico" desde noviembre del año 2024.

"Cuando recibimos la noticia de que cumplíamos los requisitos que ellos ponen para acceder a esta prueba, sentimos una esperanza y una ilusión muy grande (...) Sin embargo, nos encontramos con una paralización del servicio, con una falta de empatía del Sergas, con respuestas vagas y con silencio", asegura una de las pacientes.

Por otro lado, han denunciado la falta de información por parte de la Administración que, según afirma una de las afectadas, no las han avisado de esta paralización, sino que se han enterado por llamadas a los centros sanitarios.

Respecto a los motivos por los que no se retoma el servicio, desde la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS aseguran que el Sergas atribuye la problemática a la falta de especialistas que realicen esta técnica. Así pues, afirman que en julio de 2025 se había resuelto sin éxito un proceso de selección de personal cualificado, al no haber superado ninguno de los candidatos los requisitos que se pedían.

No obstante, no entienden por qué la Administración no ha presentado ninguna solución desde hace un año para satisfacer la demanda y resolver un problema que consideran "básico".

FIV CON TGP

"La fecundación 'in vitro' con TGP es una técnica de carácter preventiva que busca evitar que la descendencia pueda padecer en el futuro enfermedades debido a determinados genes que poseen los padres y que favorecen la aparición de distintos tipos de dolencias como puede ser el cáncer", asegura el director de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes.

Respecto al funcionamiento, la técnica consiste en estimular los ovarios para obtener óvulos, fecundarlos en el laboratorio y analizar genéticamente los embriones mediante TGP para seleccionar los sanos y transferirlos al útero.

No obstante, para que esta técnica logre resultados exitosos resulta imprescindible la rapidez, pues el tiempo biológico se reduce y, en consecuencia, la posibilidad de embarazo también. Por ello, los pacientes demandan una mayor celeridad en el proceso administrativo y que se solucione "cuanto antes" esta situación.

Así pues, según han anunciado, reclamarán una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como con la gerencia del Sergas para trasladar su preocupación ante el "incumplimiento" de un servicio contemplado en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

RESPUESTA DEL CONSELLEIRO

Preguntado al respecto, el conselleiro ha reconocido que "efectivamente hay un retraso" en todo el proceso de reproducción humana asistida que, según ha dicho, se debe a "muchos factores".

Uno de ellos, según ha apuntado, es la figura del embriólogo, que "no está perfectamente definida en el sistema sanitario" lo que, conforme ha apuntado, supone un "inconveniente" a lo largo de todo este tipo de cuestiones".

Con todo, ha sostenido que el Sergas tratará de buscar "lo antes posible" soluciones al problema.