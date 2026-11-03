Pacma se queda fuera al no ser proclamadas sus dos listas en A Coruña y Ourense: 12 partidos concurrirán en Galicia

Archivo - Varias personas cogen papeletas para ejercer su derecho a voto durante las últimas elecciones generales. Foto de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) se quedará fuera en Galicia de la carrera electoral hacia la cita con las urnas del 29 de noviembre (29N) al no haber sido proclamadas las dos candidaturas que presentaba al Congreso en las provincias de A Coruña y Ourense.

De este modo, las formaciones que concurren en la comunidad se quedan en 12 en vez de 13, y frente a las 40 registradas, serán 38 las listas para la Cámara baja (las mismas que fueron proclamadas para los últimos comicios generales celebrados en julio de 2023).

Sí se mantienen sin cambios las 26 listas al Senado presentadas en el plazo correspondiente, un número muy inferior al de las elecciones anteriores a causa, sobre todo, del pacto PSOE-Frente Amplio.

Así lo refleja este martes el Boletín Oficial del Estado, que publica las candidaturas que, solventado el periodo de análisis, han quedado oficialmente proclamadas.

OCHO OPCIONES COMUNES EN TODA GALICIA

En cuanto al número de opciones políticas que concurren es similar al de 2023 en lo que respecta al Congreso (una docena, frente a las 11 que fueron proclamadas antes de dichos comicios). Ocho presentan listas en las cuatro provincias: PP, PSOE, BNG, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero (FO), y Vox.

La principal novedad en el conjunto de formaciones con respecto a las generales de 2023 (además de la presencia por separado de Podemos) es que irrumpe Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, quien debutó en los comicios europeos de 2024.

MENOS OPCIONES EN LA CÁMARA ALTA

Para la Cámara alta, se reducen las opciones en términos generales, como es habitual, y se certifica la coalición electoral Senado de Progreso (que aglutina a socialistas y Frente Amplio). Las listas también constatan el acuerdo político de Vox y PP para el Senado, dado que los de Santiago Abascal han registrado por Pontevedra una candidatura con un único nombre (y sus correspondientes suplentes), el del ingeniero industrial Manuel Torres.

Todos los gallegos, con independencia de la circunscripción en la que voten, podrán marcar para el Senado nombres a elegir entre las papeletas de PP, BNG, Senado de Progreso, Vox y Podemos. Son las cinco opciones presentes tanto en A Coruña, Lugo, como en Ourense y Pontevedra.

PONTEVEDRA TIENE EL MAYOR NÚMERO DE LISTAS

Ratificadas las candidaturas proclamadas, los electores de Pontevedra y Ourense serán los que tengan más opciones tanto a la hora de coger una papeleta para el Congreso como para elegir a sus representantes en el Senado.

Pontevedra cuenta con 11 candidaturas registradas al Congreso y ocho al Senado. Además de las ocho presentes en las cuatro circunscripciones para la Cámara baja, en esta provincia han presentado lista el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG), Escaños en Blanco y Por un mundo más justo.

Escaños en Blanco, que solo presenta listas en la provincia pontevedresa, también concurre al Senado por esta circunscripción, al igual que PCTG y Por un mundo más justo. Los tres se suman a las listas de las otras cinco opciones que aspiran a concurrir en todo el territorio gallego.

EL CAMBIO DE OURENSE Y A CORUÑA

Ourense es una de las dos circunscripciones en las que hay cambios, dado que no ha sido proclamada la candidatura de Pacma al Congreso, por lo que se queda con diez listas registradas: las ocho que concurren en toda Galicia, PCTG y Por un mundo más justo (que también registran listas al Senado --lo que eleva a siete las candidaturas presentadas en esta provincia para la Cámara alta--).

En cuanto a A Coruña, la segunda circunscripción en la que varía el mapa de listas, las candidaturas al Congreso se quedan finalmente en nueve tras caer la de Pacma: las ocho comunes en todas las circunscripciones, y PCTG. Los votantes coruñeses podrán marcar nombres para el Senado en seis papeletas: las cinco con presencia el todo el territorio, y PCGT.

Finalmente, la provincia con menos listas es Lugo, con solo ocho al Congreso y cinco al Senado. En esta circunscripción no concurre PCTG, que sí lo hace en las tres restantes.