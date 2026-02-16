Los pagos en efectivo de material escolar se podrán desgravar tras una ley de lectura única como solución

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, preside a reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 16/02/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que las familias podrán desgravar los pagos en efectivo de material escolar y libros de texto en la declaración de la renta de este año, para lo cual el Gobierno gallego ha decidido dar luz verde a un nuevo proyecto de ley, que se tramitará por un sistema de lectura única en el Parlamento, como solución a esta problemática.

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Rueda ha señalado que en las bases de esta desgravación se dio "por hecho", según reconoce, "erróneamente", que las familias entendían que debían hacer los pagos mediante tarjeta o medios electrónicos.

Sin embargo, ahora la Xunta debe hacer una reforma legal con el fin de que esté aprobada antes de la nueva campaña de la renta, una solución sobre la cual Alfonso Rueda ya había anunciado la semana pasada que se estaba trabajando. Así, se opta por un proyecto de ley que "excepcione este año" los pagos en efectivo, siempre y cuando se cumpla con el resto de requisitos de umbrales económicos.

En este sentido, el titular del Ejecutivo gallego valora que la desgravación beneficiará a unas 60.000 familias, con un ahorro estimado de 6,5 millones de euros.

Y es que la norma establecía como requisito que el pago se realice mediante medios electrónicos, excluyendo explícitamente las transacciones realizadas en metálico, algo que tomó por sorpresa a familias gallegas.