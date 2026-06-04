El Parlamento insta a la Xunta a seguir de cerca el ERE anunciado por Nestlé en Pontecesures

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha aprobado este jueves una iniciativa para instar a la Xunta a seguir de cerca el ERE anunciado por Nestlé para su fábrica de Pontecesures (A Coruña), que podría afectar a unos 17 trabajadores.

Más concretamente, la proposición no de ley, presentada ante la Comisión 5ª de Emprego de la Cámara gallega por la diputada socialista Carmen Rodríguez, pide al Gobierno gallego mantener una "interlocución permanente" con la representación legal de los trabajadores y desarrollar un plan de acción en defensa del empleo y de la actividad industrial de la planta "para minimizar la afectación laboral del ERE y garantizar la continuidad de la actividad productiva en Galicia".

También anima a la Xunta a mantener contactos con la dirección de Nestlé España para reclamar la reducción al mínimo absoluto de la afectación laboral prevista en la planta y defender el mantenimiento de la actividad industrial y del empleo en Galicia, así como desarrollar un plan de apoyo a la industria agroalimentaria gallega "orientado a la fijación de la actividad productiva en el rural y a la defena de la cadena de valor vinculada al sector lácteo".

Para la diputada socialista, el impacto de este ERE no se circunscribe únicamente al municipio, sino que llega a todo el área de influencia y al conjunto del tejido económico y social de Galicia, lo cual lo hace todavía más preocupante. "Están en juego despidos, familias, proyectos de vida... empleos industriales femeninos en un alto porcentaje", ha lamentado.

Además, ha apuntado que resulta "difícil" comprender que la respuesta empresarial sea la destrucción de empleo con las ganancias notificadas por la compañía en el último ejercicio. En esta línea, ha recordado que la planta de Pontecesures produce la leche condensada que se exporta a toda Europa.

Carmen Rodríguez ha reconocido el apoyo institucional de la Xunta pero les ha animado a que este "no quede en una reunión", pidiendo acciones concretas, seguimiento y una defensa "clara" del empleo industrial gallego y ligado al rural.

BNG: "UNA LEGISLACIÓN LABORAL QUE LO PERMITE"

En la misma línea de los socialistas se ha expresado el diputado del BNG, Luis Bará, lamentando la situación de "enorme preocupación y angustia" ante estos posibles despedidos. Para el nacionalista, los datos ya expresados son "absolutamente contundentes" a la hora de justificar la viabilidad de esta fábrica.

"¿Cómo se explica entonces un ERE por razones organizativas? Pues porque la legislación laboral del PP de Mariano Rajoy se lo pone en bandeja", ha aseverado, apuntando además que sigue en vigor pese a gobernar el Ejecutivo "más progresista" de la historia.

PP: "HABRÁ SEGUIMIENTO Y APOYO"

El diputado del PP, Ángel Rodríguez también ha expresado su apoyo a los trabajadores afectados y ha reconocido la importancia de una instalación industrial "de referencia". "Culquier expediente de regulación de empleo es una mala noticia", ha lamentado.

El popular ha ratificado el compromiso de la Xunta con la generación de empleo cualificado "para potenciar la competitividad industrial" y ha apelado a que ambas partes, trabajadores y empresa, avancen en el proceso de diálogo "con el objetivo de preservar el empleo y minimizar el impacto del expediente".

Ha remarcado que continuará habiendo interlocución y seguimiento, aunque siempre dentro de las competencias establecidas.