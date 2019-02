El Parlamento pide resolver las deficiencias en la concesión del bono social eléctrico

Publicado 19/02/2019 18:38:55 CET

También demanda a la Xunta un estudio sobre el impacto del diseño en la economía gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha pedido al Gobierno central que resuelva las deficiencias en la concesión del bono social eléctrico, a través de una iniciativa del PPdeG aprobada por unanimidad en la comisión de industria.

Durante el debate, la popular Marta Nóvoa ha llamado a "introducir mejoras en la tramitación de las solicitudes" al tiempo que defendía que, por parte de la Xunta, "inacción ninguna".

En el turno del BNG, Noa Presas ha dado la bienvenida al PP "a la preocupación sobre el bono social" y ha instado a que Consumo "pueda desarrollar algún estudio concreto sobre el alcance de las medidas de cara a que cuando la comunidad aporte propuestas tengan un fundamento y pueda ese bono social ser mejorado".

El socialista Abel Losada ha criticado que "en los años más duros de la crisis" los miembros del grupo mayoritario "votaron en contra iniciativas de la oposición en la lucha contra la pobreza energética". "Tienen mucho trabajo que hacer. Probablemente el gobierno central también, pero la Xunta tiene mucho que hacer en términos de política social en general", ha advertido.

El portavoz de En Marea Pancho Casal ha reconocido que "evidentemente esto es un paso adelante", pero ha dicho que "si es complejo tramitar el bono social del estado, la del tique eléctrico de la Xunta ya es absolutamente inviable".

En concreto, el texto demanda "medidas que resuelvan las deficiencias apreciadas" en el procedimiento de concesión del bono social para evitar la denegación del bono social a las personas que tienen derecho al mismo, por el mero hecho de equivocarse al cumplimentar la solicitud.

También garantizar la concesión "automática con efectos retroactivos" desde el momento de la primera solicitud en el caso de que se aprecie algún error de estas características, "sin que se exija ninguna actuación posterior por parte de la persona interesada".

A mayores, requiere actuaciones "que permitan acceder al bono social a aquellas personas que teniendo derecho al mismo no puedan demostrar sus ingresos por no estar obligados a realizar la declaración de IRPF, ni percibir pensión, así como a aquellas personas que no puedan acceder a la titularidad de un contrato de energía eléctrica, pero sí estén haciéndose cargo del importe derivado del consumo en virtud de un contrato de arrendamiento".

ESTUDIO ECONÓMICO

Por otra parte, a través de otra proposición no de ley del PP, la misma comisión ha aprobado la demanda a la Xunta de un estudio sobre el impacto del diseño en la economía gallega.

Presas ha mostrado sus sospechas de que esta iniciativa responde a la intención de que "no parezca que solo presentan cosas para (pedir) al estado" y ha reclamado que se haga con "medios propios" y en colaboración con universidades.