Paro y concentraciones para reclamar la reclasificación profesional de los TCAE de grado medio y superior de FP

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) se concentran este lunes en la puerta de los hospitales de toda España en apoyo a la huelga, convocada por UGT y CCOO, por la reclasificación profesional - SAE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) se han concentrado este lunes en la puerta de los hospitales de toda España en apoyo a la huelga, convocada por UGT y CCOO, para esta misma jornada por la reclasificación profesional de los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y de Grado Superior de la Formación Profesional.

Según explican en un comunicado, estos profesionales llevan años esperando la correcta clasificación, ya recogida en el nuevo Estatuto Marco, pero la Administración "dilata" su aprobación definitiva. Un derecho, defienden, que supondrá "el reconocimiento laboral y retributivo de los profesionales afectados".

Avanzan que continuarán con las acciones y que el próxim 17 de junio convocarán la manifestación de 'las 4R' -reconocimiento, reclasificación, retribución y rapidez- "con el mismo objetivo: presionar a la administración para exigir la reclasificación profesional que se recoge en el acuerdo marco para una administración del s.XXI".