El paro crece un 2,2% en Galicia en agosto, por encima de la media española

Archivo - Oficina de Empleo. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.369 personas en agosto en Galicia en relación al mes anterior (+2,2%), por encima encima del incremento del 1,92% experimentado en el conjunto del país, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las mayores subidas mensuales se dieron en Cataluña (+4,63%); Baleares (+3,31); Murcia (+2,71); Madrid (+2,51%) y Cantabria (+2,42%). Galicia se anota el séptimo aumento más acusado entre autonomías.

De este modo, la comunidad gallega cerró el mes de agosto con 109.691 desempleados. Respecto a agosto de 2025, el paro se mantiene invariable (0%), con las mismas personas desempleadas, lo que contrasta con el descenso del 2,91% en la media española.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de España subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 29.000 desempleados en el mes, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.