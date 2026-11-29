Votación en la vivienda de D. Antonio Maside, en un colegio eminentemente rural, durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Saá, Láncara, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación hasta las 14.00 horas en las elecciones generales de este 29 de noviembre se sitúa en Galicia en el 43,79%, un dato que supone casi cinco puntos más que en 2023, cuando la participación a esta misma hora era de un 39%.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior a través de la página web habilitada para estos comicios, con el 100% de los votos comunicados y sin incluir el voto por correo. La cifra de Galicia es ligeramente inferior a la del total español (45,75%), donde todas las comunidades autónomas --excepto Extremadura-- experimentan una subida.

Ya en 2023, el dato gallego del primer avance de participación era superior al de la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019, cuando se situó en un 31,96%. Comparándolo con este dato, la subida de este 29N es de hasta 11,83 puntos. El segundo avance de participación se dará a conocer a las 18.00 horas.

En términos absolutos, de los 2.743.437 gallegos llamados a acudir a las urnas este domingo, 968.020 ya han ejercido su derecho al voto. En 2023, esta cifra también era inferior: a esta hora, habían acudido 862.686 personas del total de 2.077.415 convocadas.

SUBIDA EN LAS CUATRO PROVINCIAS

Las cuatro provincias gallegas han registrado un crecimiento en la participación. Todas ellas rondan porcentajes similares, entre el 42% y el 44%. Las subidas más fuertes las han experimentado Lugo, donde ya ha acudido a votar el 42,66% del electorado (+5,40 puntos), y A Coruña, que ha recibido los votos del 43,76% (+5,34 puntos).

Les siguen, en este orden, Ourense, donde un 43,96% ya ha depositado su voto (+4,93 puntos), y Pontevedra, que, aunque es la provincia en la que menos crece, es la que ostenta el dato más alto. En este territorio ya han acudido a las urnas un 44,17% de las personas llamadas a hacerlo, lo que supone 3,86 puntos más que en 2023.

MESAS CONSTITUIDAS Y SIN INCIDENTES

A esta hora, todas las mesas de Galicia permanecen abiertas y la apertura de las mismas ha transcurrido sin incidentes. Además, todos los líderes políticos de la esfera gallega ya han ejercido su derecho al voto, como es el caso de Alfonso Rueda (PPdeG), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), aparte de los principales candidatos de sus formaciones.

Cabe añadir que, en estas elecciones, un total de 61.051 gallegos del censo de residentes en las cuatro provincias ya ha ejercido su derecho a voto en estos comicios por la vía postal, según los datos facilitados por Correos. Esto supone que han ejercido su derecho a sufragio casi el 94 por ciento de las 70.326 personas que habían enviado una solicitud para poder hacerlo.

EL MAYOR AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN CEUTA, MELILLA Y PAÍS VASCO

A nivel estatal, las comunidades y ciudades autónomas que experimentan mayor crecimiento de participación hasta las 14.00 horas son Ceuta (+10,96 puntos), Melilla (+10,84 puntos), el País Vasco (+10,18 puntos), Cataluña (+8,44 puntos) y Navarra (+7,84 puntos), respecto al primer avance de 2023.