La patronal del metal e industrias asociadas cifra en un 15% el seguimiento de la huelga en Galicia

Varias personas durante los piquetes organizados por la huelga general en el primer turno de Alcoa, a 11 de noviembre de 2026, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). La huelga afectará a la automoción, montajes e industrias auxiliares. No hay servicios mí - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la industria del metal y las tecnologías asociadas en Galicia, Asime, cifra en un 15% el seguimiento de la huelga general en el sector y destaca que la jornada transcurre "mayoritariamente sin incidentes de gravedad", aunque apunta a "episodios puntuales de amenazas".

"La adhesión a la huelga es desigual según las áreas de actividad, destacando un mayor respaldo en la industria naval (60%) y la automoción (25%)", constata, a través de un comunicado.

La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) ha llevado a cabo el seguimiento de la huelga general convocada este miércoles en el conjunto del sector en las cuatro provincias gallegas, a través, dice, del contacto directo con empresas del sector de toda Galicia.

Desde la asociación, su secretario general, Enrique Mallón, manifiesta que no comparte "el sentido de esta huelga", que entiende que "no es laboral, ya que no hay motivos laborales, al menos desde el inicio".

"Pero, lógicamente, lo que tenemos que intentar es que tenga el menor impacto posible en las organizaciones, empresas, en la producción, en las ventas y en la gestión de las personas que quieren ejercer ese derecho al trabajo de forma regular"", advierte.

Según los datos recabados, sitúa el seguimiento medio de la convocatoria en el 15% en el conjunto del sector, si bien admite "diferencias significativas" entre las distintas áreas de actividad.

La mayor incidencia se está registrando en la industria naval, señala, con un seguimiento aproximado del 60%, seguida de la automoción y los suministros industriales, ambas con un 25%.

Por su parte, en las industrias de construcciones, estructuras metálicas y cerramientos-aluminio, así como en la industria aeroespacial, el seguimiento lo fija en torno al 10%.

En el caso de los servicios tecnológicos, estima el seguimiento en un 5% y en otras áreas de actividad, dice, es también del 5%.

En cuanto al desarrollo de la jornada, Asime señala que la actividad de los piquetes informativos está transcurriendo "mayoritariamente sin incidentes de gravedad", aunque habla de "algunas excepciones, con episodios de amenazas a personas que han manifestado su voluntad de acudir a trabajar, durante la jornada de ayer y hoy".

Asimismo, en la actividad portuaria alude a una reducción de la actividad habitual, "si bien las empresas continúan trabajando y manteniendo parte de su operativa".

En este sentido, el secretario general de Asime considera que "el resto de la jornada se va a desarrollar de forma normal, probablemente en algunas empresas con incremento de actividad" y espera que las pérdidas "se puedan recuperar o minimizar lo máximo posible, para intentar que no impacte en la competitividad y en la producción de las empresas".

NAVANTIA

En el caso concreto de Navantia, el seguimiento en el conjunto de Navantia (respecto a plantilla propia) ha sido del 57%, según fuentes de la empresa, aunque ha sido desigual según los centros.

Así, apuntan a un seguimiento "total" en la ría de Ferrol (Ferrol y Fene), si bien añaden estas fuentes que "se han respetado los servicios mínimos".