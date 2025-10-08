Patti Smith actuará este jueves para despedir la instalación temporal de Zara en la Cúpula Atlántica de A Coruña

Archivo - La cantante Patti Smith - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Patti Smith actuará este jueves a las 21.00 horas para despedir la instalación temporal creada en la Cúpula Atlántica en el marco de la celebración del medio siglo de Zara. A lo largo de estos meses ha contado con más de 100.000 visitantes.

Tal y como ha trasladado la empresa en una nota de prensa, desde su inauguración el pasado tres de julio, la obra cinética '50 Songs of the Sea', creada por la artista y diseñadora británica Es Devlin, se ha convertido en "un espacio singular donde sonido, imagen y arquitectura se han combinado para ofrecer una experiencia sensorial única".

La instalación consistía en tres círculos concéntricos giratorios que permitían a 288 personas rotar y envolverse en una proyección visual acompañada de un paisaje sonoro diseñado especialmente para este entorno.

Además, en este espacio se ha llevado a cabo una programación cultural diversa que ha incluido conciertos de artistas como Myles Smith, Luz Casal, Air y The Blaze.

Finalmente, como despedida, la Cúpula Atlántica acogerá la actuación de la artista Patti Smith, y cerrará sus puertas definitivamente el próximo 12 de octubre.