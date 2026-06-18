Paula Prado acusa a PSOE y BNG de "traicionar" a Galicia con la AP-9 para que Sánchez "ahorre" casi 4.000 millones

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la sede del PPdeG - ÍÑIGO ROLÁN / PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha acusado al PSOE y BNG de "traicionar" a Galicia con la transferencia de la AP-9 para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ahorre a cuenta del bolsillo de los gallegos" unos 3.938 millones que es, según ha dicho, el coste adicional calculado por el Gobierno gallego que supondría la nueva propuesta de transferencia.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, la número dos de los populares gallegos ha sostenido que "Galicia merece más" frente al "espectáculo político" que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "inductor y beneficiario del caso de corrupción más grave de la democracia".

Paula Prado ha sostenido que el traspaso de la AP-9 es un "claro ejemplo" de como PSOE, junto a sus socios del BNG y Sumar, "traicionan" a los gallegos al romper el acuerdo que había en Galicia por unanimidad por "esconder la cabeza" para que Sánchez "ahorre una vez más a costa de los gallegos".

La dirigente popular ha defendido un traspaso "sin trampas" y ha asegurado que el PPdeG "seguirá reclamando lo que le corresponde a Galicia, sin medias tintas y sin recortes" toda vez que, conforme ha recordado, el coste adicional calculado por el Gobierno gallego que supondría la nueva propuesta de transferencia ascendería a 3.938 millones.

"No queremos versiones rebajadas y descafeinadas, pues abren la puerta a imponer hipotecas y obligaciones a los contribuyentes gallegos para ahorrárselas a Pedro Sánchez", ha afirmado Paula Prado, que ha lamentado que la lista de "agravios" con Galicia sea "más larga", citando la falta de financiación con cuestiones como la educación, la dependencia o la financiación autonómica.

En este último punto, ha recordado lo dicho recientemente por el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, sobre la falta consenso con las comunidades autónomas, mientras otras se ven beneficiadas. "Los recursos que son de todos, se debaten y reparten entre todos", ha destacado.

LA VOCACIÓN DE SÁNCHEZ: "MANTENERSE EN EL PODER"

En la rueda de prensa, además, ha asegurado que Sánchez carece de "vocación de servicio público", la que "lo que tiene es mucha vocación de sí mismo, de mantenerse en el poder a costa de todos, con engaños y secuestrando apoyos".

"Mientras el PSOE hablaba hace tiempo de una manzana podrida, ahora evita hablar de ese árbol enfermo desde su raíz, que es Pedro Sánchez", ha señalado Prado, que ha lamentado que los socios de Gobierno, el BNG, "engañen a todos los gallegos y gallegas, que lejos de querer lo mejor para Galicia, busca que el señor Sánchez siga manteniendo su sillón en la Moncloa".

Paula Prado, ha dicho, además, que "la líder del independentismo gallego, Ana Pontón, forma parte de ese sector del Congreso que no ve suficiente todo lo que está ocurriendo para convocar elecciones nacionales". "Por mucho que se diluyan más sus líneas rojas, todos los españoles estamos viviendo la máxima degradación de la democracia", ha asegurado.

CRÍTICAS A LA ALCALDESA DE SANTIAGO

Por su parte, preguntada por la petición de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, Paula Prado ha asegurado desconocer qué temas le quiere trasladar pero ha recordado que cuando "quiso la tasa turística, se le dio", al igual que "más dinero por la capitalidad" y la declaración de zona tensionada" de vivienda.

"Lo que tiene que hacer la señora Sanmartín es gestionar la ciudad, la limpieza y los flujos turísticos", ha afirmado para sostener que la alcaldesa "está nerviosa" porque el "tripartito de Santiago se desvanece". "Y la única alternativa para que Santiago salga de la oscuridad en la que la metió Goretti Sanmartín es que Borja Verea ponga luz a una ciudad que ahora mismo está absolutamente a oscuras".