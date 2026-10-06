Paula Prado vuelve a asumir la dirección de campaña del PP gallego para las elecciones generales

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del PP gallego que estaba llamada a convocar este lunes el primer congreso ordinario de la 'era Rueda' tuvo que reorientar el orden del día para centrarse en lo que su jefe de filas, Alfonso Rueda, definió como "prioridad máxima": trabajar para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente estatal. Y el primer paso es cerrar el equipo que organizará la campaña para el próximo 29 de noviembre.

Fuentes consultadas por Europa Press han ratificado que la designación del mismo se formalizó durante la reunión del que es máximo órgano del partido entre congresos y no depara demasiadas sorpresas: de la dirección de campaña se encargará, unos comicios más, la secretaria general del partido, Paula Prado.

Otro papel clave en las campaña es el de Organización, un área de la que se ocupará Pedro Rojo, responsable del área en la dirección del PPdeG y también secretario xeral de Medios en la Xunta.

Los coordinadores provinciales serán también personas con un papel orgánico destacado en sus respectivas áreas territoriales: Evaristo Ben (A Coruña), Francisco Javier Vázquez (Lugo), Sandra Quintas (Ourense) y Luisa Piñeiro (Pontevedra).

En las ciudades, se encargarán de coordinar Roberto Rodríguez (A Coruña), José Ramón de la Fuente (Santiago), Martina Aneiros (Ferrol), José Manuel Blanco (Lugo), Noelia Pérez (Ourense), Pepa Pardo (Pontevedra) y Alberto Fuentes (Vigo).

El comité se amplía con otras personas de las distintas provincias que aportarán sus conocimientos en distintas áreas y que contribuirán como apoyo técnico para el buen funcionamiento de una campaña en la que Nicole Grueira jugará también un papel relevante como responsable de Novas Xeracións; al igual que Noelia Martínez, al frente de Igualdad, y Pablo Fernández y Antonio Gallego, como encargados de contenidos.

LOS DEBERES DE RUEDA

En la pasada jornada, Rueda fijó a los suyos la prioridad de "sacar de una vez del Gobierno" a Pedro Sánchez, pero sin olvidar los deberes políticos, dado que admitió que hay "muchas expectativas depositadas en el resultado de Galicia" y ha insistido en que la comunidad "no puede fallar".

De hecho, fue un paso más allá al instar a los populares en la comunidad a trabajar por superar los mejores resultados obtenidos hasta ahora.

"Quiero que lo conseguido hasta hoy sea el suelo sobre el que seguir creciendo. Es un reto difícil, pero creo que lo podemos conseguir. ¡Vamos a por todo!", dijo, convencido de que el PPdeG estará "a la altura" y "no fallará" a Feijóo.