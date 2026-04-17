Peinador y Alvedro operan "con normalidad" pese a la huelga de controladores de Saerco convocada por USCA y CC.OO.

Archivo - Imagen de la torre digital del Aeropuerto de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Vigo y de A Coruña operan "con normalidad" este viernes pese a la huelga de controladores de Saerco, compañía que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos (incluyendo estos dos gallegos), convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CC.OO.).

Según fuentes del gestor aeroportuario Aena consultadas por Europa Press, esta mañana los dos aeródromos gallegos afectados por este paro indefinido han operado con normalidad.

"Únicamente se ha producido un desvío, pero por meteorología adversa, en el Aeropuerto A Coruña, de un vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que se ha tenido que desviar al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro", han añadido las mismas fuentes.

La huelga indefinida convocada USCA y CC.OO. para los controladores de Saerco está destinada a denunciar la "falta de plantilla" así como el "deterioro" de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional, según denuncian los sindicatos.

En concreto, Saerco gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de Jerez de la Frontera, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La huelga afectará a 104 trabajadores.

Entre las causas de la huelga, USCA y CC.OO. citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso "abusivo" de las disponibilidades, cambios de turno comunicados "con escaso margen", falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias.

Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica "no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente".

Los sindicatos y la compañía se reunieron este miércoles para tratar de encontrar un punto común que permitiera desconvocar la huelga, pero finalmente la acción sindical sigue adelante.

DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Ante esta huelga, Facua recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo.

Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, Facua recuerda que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por su parte, OCU recuerda a los viajeros afectados que, además de su derecho al reembolso del precio del billete pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo que podrá llegar hasta los 600 euros.