Las películas 'Antes de nós', 'Sirat' y 'As liñas descontinuas' copan 40 de las candidaturas a los Premios Mestre Mateo

Acto de lectura de los finalistas de los Premios Mestre Mateo - PREMIOS MESTRE MATEO

LUGO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Antes de nós', 'Sirat' y 'As liñas descontinuas' copan 40 de las candidaturas finalistas en la XXIV Premios Mestre Mateo, tal y como han dado a conocer este martes la actriz Andrea Varela y el presentador Juan Fuentes en un acto celebrado en el centro sociocultural O Vello Cárcere de Lugo.

'Antes de nós', centrada en la figura de Castelao, se sitúa como la producción más respaldada por las académicas y académicos, con 18 nominaciones, entre ellas la de Mejor largometraje, categoría que comparte con 'As liñas descontinuas', 'Sirat' y 'San Simón'.

Este film logra además la nominación de Ángeles Huerta a Mejor dirección y de Pepe Coira a Mejor guion, así como las candidaturas interpretativas de Cris Iglesias como actriz protagonista y Xoán Fórneas como actor protagonista.

En los apartados de reparto figuran Luisa Merelas y Victoria Teijero, junto a Adrián Ríos Rúa, Nancho Novo y el recientemente fallecido Miquel Ínsua López. A nivel técnico, 'Antes de nós' es finalista en fotografía, dirección de producción, montaje, música original, sonido, vestuario y maquillaje y peluquería.

Por su parte, 'As liñas descontinuas' suma 11 candidaturas, entre ellas las de Mejor dirección para Anxos Fazáns y Mejor guion, firmado por la propia Fazáns junto a Ian de la Rosa. Mara Sánchez y Adam Prieto optan al premio en las categorías de interpretación protagonista, y la película compite también en varios apartados técnicos como producción, fotografía, montaje, música original y sonido.

'Sirat' alcanza igualmente 11 nominaciones y sitúa a Oliver Laxe como finalista en dirección y guion, este último compartido con Santiago Fillol. Destaca especialmente en las categorías técnicas, con candidaturas en fotografía, dirección de producción, montaje, música original, sonido, vestuario y maquillaje y peluquería.

En interpretación femenina protagonista concurren también Alba Flores por 'Punto Nemo', Lucía Veiga por 'Mi Ilustrísimo Amigo' y Mara Sánchez por 'As liñas descontinuas'. En el apartado masculino figuran Adam Prieto por 'As liñas descontinuas', Flako Estévez por 'San Simón' y Luis Tosar por 'Golpes'. Las categorías de reparto se completan con Desiré Pillado por 'O Home Perfecto' e Isabel Naveira por 'Lume', y con Tatán por 'San Simón' en interpretación masculina.

En el ámbito televisivo, la serie 'Weiss & Morales' se posiciona como una de las más destacadas del año, con nominaciones para Lucía Estévez en dirección, Jaime Pérez AEC en fotografía y Gaspar Broullón y Lu Rodríguez en montaje. Compite como Mejor serie de televisión con 'Bibopalula', 'O Home Perfecto' y 'Punto Nemo'. Esta última suma además candidaturas en dirección de arte y maquillaje y peluquería.

En la categoría de Mejor programa resultaron finalistas 'Cinephilia', 'Cos Pés na Terra', 'Raíña-me!' y 'O videoclub'. 'Cinephilia' destaca también por las nominaciones de Simone Saibene como Mejor comunicador o comunicadora y en realización, apartado en el que compite con Diego Guerrero, Marcos Estebo y Breixo Llano por 'Cos Pés na Terra', Marcos Nine por 'Historias de Aquí' y Miguel Gomar por 'Raíña-me!'. En comunicación también figuran Lucía Veiga por 'Aquí Galicia Fest', Miguel Canalejo por 'O videoclub' y Xosé Ramón Gayoso por 'Luar'.

Los documentales finalistas son '360 Curvas', 'Ao son da nova regueifa', 'Deuses de pedra' y 'O silencio herdado', mientras que en series web optan al galardón 'Alucinema', 'Bechos', 'Contando los días' y 'Pipo'.

GALA

En el acto en el que se han dado a conocer los finalistas, al que han acudido diferentes autoridades de la ciudad y que ha sido retransmitido por televisión e Internet, la actriz Lucía Varela, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, ha anunciado de que la actriz Trisha Fernández y el humorista Federico Pérez serán los encargados de conducir la gala de entrega de premios, que se celebrará el próximo 21 de marzo en Lugo, por primera vez en la historia. La dirección del espectáculo recaerá en la realizadora Marta Arévalo.

Además, Lucía Varela ha recordado que la lectura de candidatos a los Mestre Mateo se ha celebrado por primera vez con público, formado por alumnos de Extensión Cultural de la USC, y en una edición que ha cambiado el formato para ser más expansiva, con diferentes actos y presentaciones previos a la gran gala, que tendrá lugar en el auditorio Fuxan Os Ventos.