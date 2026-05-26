La pensión media se eleva a 1.182 euros en Galicia en mayo, un 5% más, pero sigue como la segunda más baja del país

Archivo - Un hombre toma el sol en la playa de Silgar, a 25 de enero de 2024, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). Las máximas más altas para este mes de enero en algunas ciudades gallegas son: A Coruña (23.1 grados), Santiago (20.3), Pontevedra (23 - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Galicia se sitúa en 1.181,96 euros en mayo, lo que supone un 4,96% más en comparativa interanual. Supone el segundo dato más bajo del país --solo con peor cifra en Extremadura, con 1.170,46 euros--, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este martes.

La pensión media en España se eleva a 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). Son 188,7 euros más que la media de Galicia.

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.353,75 euros en Galicia a 1 de mayo de 2026, 218 euros por debajo de los 1.572,01 euros de la media española. Es el segundo pero dato de España, solo por encima de Extremadura (1.342,67 euros). Son 491.060 las pensiones de jubilación en la comunidad.

La pensión de viuvedad es de 834,12 euros en Galicia, también en la cola (975,12 euros en España). Y la pensión de incapacidad permanente es de 1.141,65 euros en la comunidad, inferior a los 1.254,73 euros de la media. La pensión de orfandad es de 552,72 euros (552,11 euros en España) y de 738,67 euros en favor de familiares (822,88 euros en España).

Además, hay 111.144 pensionistas de la comunidad que tienen algún complemento por brecha de género, con un importe medio de 70 euros.

El número de pensiones existentes en Galicia es de 788.761 en mayo, un 0,74% más en comparativa interanual. Supone el 7,53% del total estatal de cerca de 10,5 millones de pensiones en España.

Hay un total de 699.109 pensionistas (pueden tener más de una pensión) en la comunidad, repartidos entre 354.778 mujeres y 344.329 hombres. Son 9.478.378 los pensionistas existentes en el Estado.

GASTO EN PENSIONES

La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas en España, un 6,1% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en mayo en 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.