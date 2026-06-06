El período para solicitar plaza en la FP gallega estará abierto del 15 al 30 de junio

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El período para solicitar plaza en alguno de los 277 ciclos de Formación Profesional que la Xunta de Galicia oferta para el próximo curso estará abierto del 15 al 30 de junio.

Así lo ha avanzado este sábado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en la 29ª edición del Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca 2026, junto con a su homóloga do Mar, Marta Villaverde.

Una vez cerrado este plazo, comenzará el período de adjudicación, que se desarrollará íntegramente en julio, una novedad incorporada el pasado año.

En concreto, la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el día 10 de julio, con plazo de matrícula abierto entre el 10 y el 15 del mismo mes. Con las plazas que queden libres se realizará una segunda adjudicación el 20 de julio, con plazo de matrícula entre el 20 y el 23. Finalmente, la tercera adjudicación será el 27 de julio y la matrícula se formalizará entre el 27 y el 29.

A partir de ese momento, y con la finalidad de que el mayor número de personas puedan acceder a esta formación, se realizará un proceso de adjudicación continua para aquellos ciclos en los que queden vacantes por cubrir.

De este modo, cada centro procederá a llamar a las personas que se encuentren en la lista de espera por orden para que realicen la inscripción. Tal y como ha recordado el conselleiro, se trata de una oferta "amplia y variada", que llega a todo el territorio, por lo que "cualquiera que lo desee, puede encontrar un hueco en la FP".