Permanecen hospitalizados los dos diputados del PPdeG heridos en el accidente múltiple de la AP-9

Una colisión múltiple en la AP-9, a la altura del municipio coruñés de Oroso, deja varios heridos y provoca retenciones kilométricas, a 27 de enero de 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los dos diputados del PPdeG que resultaron heridos en el accidente múltiple registrado en la AP-9 este martes, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, permanecen hospitalizados.

Fuentes populares consultadas por Europa Press aseguran que están en observación para ver su evolución y que se les han realizado distintas pruebas tras el siniestro. Su vida está, han trasladado, fuera de peligro.

Según la información de la Guardia Civil, el suceso se produjo sobre las 9.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedra y en la colisión hubo una veintena de turismos implicados. Tres heridos fueron evacuados, uno en estado grave.

CORTINA DE GRANIZO DESPUÉS DE LA CURVA

Durante los trabajos para retirar los vehículos permaneció un único carril habilitado. La Guardia Civil informó poco antes de las 18,00 horas de que solo restaba por retirar dos coches y que se reabriría en breve.

Asimismo, ha ratificado que el temporal estaría detrás del siniestro, dado que la hipótesis que se baraja es la de una cortina de granizo después de la curva.