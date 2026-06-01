Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros gallegos suben un 3,1% en abril, pese a caer los viajeros un 10%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros gallegos (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) registraron 238.435 pernoctaciones en abril, lo que supone un 3,1% más que en el mismo mes de 2025.

Así se desprende de los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press, que recogen que el número de viajeros cayó casi un 10% en el cuarto mes del año, con 149.068 turistas.

En concreto, la Comunidad contabilizó 22.470 viajeros que optaron por apartamentos turísticos en abril, un 14,8% menos, realizando 61.467 noches, un 3,9% menos.

Por su parte, los campings registraron 14.142 turistas y 49.248 pernoctaciones, subiendo un 30,8% y un 143%, respectivamente.

Los alojamientos de turismo rural también incrementaron sus viajeros casi un 1,7% en abril, con 17.303 personas y 26.979 pernoctaciones, un 0,16% más.

Por último, los albergues gallegos vieron caer su número de viajeros un 14,5%, hasta 95.153 personas, bajando las pernoctaciones un 16,1%, hasta 100.741, siempre según cifras del INE.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 10,5 millones en abril, con un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año pasado. No obstante, dado que la Semana Santa se ha celebrado este año entre marzo y abril y en 2025 sólo tuvo lugar en abril, Estadística considera conveniente analizar la evolución conjunta de los dos meses.

Así, en marzo y abril de este año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros se incrementaron un 1,7% respecto al mismo bimestre de 2025, gracias al impulso de los españoles, cuyas pernoctaciones aumentaron un 5,5%, frente al descenso de las realizadas por los extranjeros en un 0,7%.

Sólo en el mes de abril, las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025 debido tanto al retroceso de las pernoctaciones de los extranjeros (-0,7%) como de los españoles (-1,4%).

La estancia media en abril fue de 3,5 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) moderó su repunte al 4,3% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 0,8%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 0,4% en abril en tasa interanual, pero fueron las únicas. Las realizadas en albergues bajaron un 5,5%, mientras que las efectuadas en campings disminuyeron un 2,2% y las de alojamientos rurales retrocedieron un 1,3%.