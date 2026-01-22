Pesar en el socialismo gallego por la muerte del Antonio Rodríguez, quien fue secretario xeral y presidente del PSdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El socialismo gallego ha mostrado este jueves su pesar por el fallecimiento de Antonio Rodríguez Rodríguez (A Peroxa, 1944), quien fue secretario xeral y presidente del PSdeG.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el actual jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado que Antonio Rodríguez Rodríguez fue un "referente" para generaciones enteras de socialistas por "su coherencia, su humildad y por una manera de entender la política hecha de diálogo, compromiso y trabajo colectivo".

"Deja una llegada profunda en nuestro partido y en nuestras vidas", ha dicho Besteiro, que ha trasladado en su nombre y en el de todo el socialismo gallego un abrazo a su familia y a sus amistades. "Su legado político y humano seguirá vivo siempre entre nosotros", ha afirmado en una publicación en la que parafrasea a Rodríguez al recordar su frase: 'Morrerei sendo socialista'.

Además, en un comunicado, la Ejecutiva provincial del PSOE de Ourense ha trasladado también su pesar por "una de las personalidades políticas más relevantes de la historia de la provincia y figura clave del socialismo gallego".

"El partido pierde un referente moral cuya fidelidad a los valores socialistas y dedicación al servicio público deja un legado que permanecerá vivo en las generaciones presentes y futuras de militantes".

Nacido en A Peroxa en 1944, Antonio Rodríguez dedicó buena parte de su vida a representar a Ourense en las instituciones centrales del Estado. Durante cinco legislaturas (1979-1993) ejerció como diputado en el Congreso defendiendo los intereses de la provincia durante la transición y los primeros años de la democracia. Posteriormente, entre 1996 y 2000, representó a Galicia en el Senado.

"A lo largo de las seis legislaturas en las que ejerció como parlamentario, Antonio Rodríguez defendió los sectores más vulnerables de la sociedad y trabajó incansablemente por acercar los recursos y prioridades del Estado a las necesidades reales de la provincia", ha señalado el PSOE provincial.

Más allá de su actividad parlamentaria, asumió responsabilidades orgánicas en momentos decisivos. Entre 1982 y 1985 ejerció como secretario xeral del partido gallego y, posteriormente, como presidente hasta 1988.

"Maestro de vocación y político por compromiso, siempre ejerció el liderazgo desde la humildad, la escucha activa y la convicción de la que política debe estar al servicio de la gente", apuntan los socialistas ourensanos.

Además de la ejecutiva local del PSOE de Ourense, han trasladado su pesar otros socialistas, como el exsecretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero, quien ha asegurado que "el socialismo gallego está de luto" y ha definido a Rodríguez Rodríguez como un "servidor público, referente socialista, siempre comprometido y luchador".