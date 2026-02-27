El PIB de Galicia crece un 2,6% en 2025, por debajo de la media y con estancamiento de las exportaciones

Archivo - Billetes, monedas, euros, euro, dinero - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Galicia creció un 2,6% en el conjunto de 2025 con respecto al año anterior, por debajo del 2,8% de la media española, según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB estuvo sostenido fundamentalmente por la demanda interna, que contribuyó al crecimiento en 2,4 puntos porcentuales.

En este comportamiento, el IGE destaca el "notable incremento" de la formación bruta de capital, que creció un 4,2% con respecto a lo registrado en el año anterior.

Por su parte, el consumo privado aumentó un 2%, también con un ritmo superior al del ejercicio precedente, mientras que el consumo de las administraciones públicas moderó su crecimiento hasta el 2,3%, situándose por debajo de la tasa de 2024.

La demanda externa mantuvo una contribución positiva al crecimiento, aportando 0,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Este resultado se produce en un contexto en el que las exportaciones de bienes y servicios se mantuvieron estables (0%), al tiempo que las importaciones disminuyeron un 0,3%.

Desde la óptica de la oferta, la construcción muestra "un notable dinamismo" en el conjunto de 2025, con una tasa de variación del valor añadido bruto del 7,3%.

Además, el valor añadido bruto de la industria creció un 2,2% y el del sector servicios un 2,7%. Las ramas primarias registraron un incremento "más moderado", indica el IGE, con una tasa de variación del 1,3%.

El valor del PIB a precios corrientes alcanza los 86.001 millones de euros, un 5,7% superior al de 2024. Por su parte, el deflactor implícito del PIB crece un 3%, dos décimas más que en el año anterior.

En relación al empleo, tanto los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo como las horas trabajadas aumentaron un 1% en el conjunto de 2025.

Considerando el crecimiento del PIB y el del empleo en 2025, la productividad aparente real por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo aumentó un 1,5% este año, tres décimas más que en el año anterior.

Por su parte, la productividad por hora trabajada aumentó un 1,6%, tres décimas menos que en 2024.

CUARTO TRIMESTRE

En el cuarto trimestre, el PIB generado por la economía gallega, medido en términos de volumen encadenado y con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, registra una variación intertrimestral del 0,7% y una variación interanual del 2,4%.

La demanda interna contribuyó con 2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del PIB gallego, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior. Por otra parte, la contribución de la demanda externa al crecimiento es positiva (0,4 puntos) frente a la contribución negativa (-0,2 puntos) del trimestre precedente.

Dentro de la demanda interna, el gasto en consumo final de los hogares e ISFLSF creció más que en el trimestre anterior (2,1% frente a 1,6%), mientras que se moderó el avance del consumo público (hasta el 0,9%) y el de la formación bruta de capital (hasta el 3,3%) .

En relación al sector exterior, disminuyeron tanto las exportaciones como las importaciones. Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa interanual del -2,3%, y las importaciones del -3,1%.

En lo que respecta a la oferta, aumentó el valor añadido bruto de todos los grandes sectores de actividad y el mayor incremento se registró en la construcción, con una tasa del 9,3%. Por su parte, el valor añadido bruto de las ramas primarias presentó una tasa de variación interanual del 1,2%, el de la industria creció un 1,5% y el del sector servicios un 2,5%.

El PIB valorado a precios corrientes y con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario registró una variación interanual del 6,2%, siendo esta variación 1,2 puntos mayor a la registrada en el trimestre anterior.

Por su parte, el deflactor implícito del PIB creció un 3,6% en este trimestre.

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo registraron un crecimiento interanual del 1,2%, 0,1 puntos superior al del trimestre anterior.

Las horas trabajadas aumentaron un 1,6% en tasa interanual en el cuarto trimestre (1,4% en el trimestre anterior).

Considerando de forma conjunta el crecimiento del PIB trimestral y el del empleo, la productividad aparente real por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo creció un 1,2% en este trimestre, mientras que la productividad por hora trabajada se incrementó un 0,8%.