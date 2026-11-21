PONTEVEDRA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el jueves, 26 de noviembre, el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a otro con un cúter en la localidad coruñesa de Pontecesures y contra el que el Ministerio Fiscal pide 11 años de prisión.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2025, cuando después de que días antes el presunto agresor insultase a la víctima, se dirigió a él por la calle y, tras coger del interior de su mochila un cúter, se lo dirigió al cuello mientras otro amigo, no identificado, le daba patadas.

Durante las semanas posteriores a la agresión, continúa el relato del Ministerio Fiscal, al menos una o dos veces a la semana cada vez que el procesado veía a la víctima se dirigía a él "para vejarle y atemorizarle".

Además, en otra ocasión, "con intención de asustarlo para que no declarase nada que le fuera desfavorable", lo increpó por la calle "con total desprecio por la recta administración justicia".

Por estos hechos, la Fiscalía pide siete años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa; un año y seis meses por el delito de amenazas; y dos años y seis meses por el delito contra la administración de justicia.