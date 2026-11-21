PONTEVEDRA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Pontevedra solicita un total de 19 años de prisión para un hombre acusado de someter a su esposa a agresiones sexuales continuadas, maltrato habitual, lesiones y agresiones físicas en su domicilio de O Porriño y en otras localizaciones.

Según el escrito fiscal, se atribuye al procesado un delito continuado de agresión sexual, un delito de maltrato habitual, un delito de lesiones leves sobre la mujer y dos delitos de maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género.

En concreto, el Ministerio Fiscal reclama 14 años de cárcel por el delito continuado de agresión sexual, además de 10 años de libertad vigilada, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima a menos de 200 metros durante 15 años y la inhabilitación para ejercer profesiones con contacto regular con menores por un periodo de 20 años.

Asimismo, la Fiscalía solicita dos años de prisión por el delito de maltrato habitual, un año de prisión por el delito de lesiones leves y un año de prisión por cada uno de los dos delitos de maltrato de obra, junto a penas accesorias de alejamiento y la privación del derecho a la tenencia de armas.

RELATO DE LOS HECHOS

El escrito del fiscal expone que la pareja contrajo matrimonio en 2023 y que, desde mediados de ese mismo año, el acusado obligó de forma continuada a la víctima a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, registrándose episodios tanto en un camping de Redondela como en las viviendas donde residieron en Torneiros y O Porriño.

Los hechos descritos incluyen episodios de violencia física, puñetazos, patadas y amenazas de muerte. En una de las agresiones, en enero de 2024, la víctima sufrió diversos hematomas en rostro, brazos y piernas que requirieron asistencia médica facultativa.

Paralelamente, la Fiscalía sostiene que el procesado mantuvo una actitud de "control extremo" sobre la vida cotidiana de su esposa, prohibiéndole relacionarse libremente, revisando su teléfono móvil y actuando con agresividad como forma de castigo cuando estimaba que desobedecía sus imposiciones.

El informe de valoración forense integral concluyó que la víctima sufre un trastorno por estrés postraumático grave con nexo causal directo con los hechos, una situación que se ha visto agravada por su especial vulnerabilidad previa por la barrera del idioma y la ausencia de apoyo familiar.

En el apartado de responsabilidad civil, la acusación pública solicita que el procesado indemnice a la víctima con 280 euros por las lesiones físicas, 11.700 euros por los daños psíquicos causados y 8.182,09 euros por las secuelas psicológicas derivadas del maltrato sufirido.