Piden un año de prisión para dos jóvenes por golpear y escupir a una persona que dormía en la calle en Vigo

Archivo - Imagen de los pasillos de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el próximo martes, día 9 de junio, a dos jóvenes acusados de golpear y escupir a una persona sin hogar que dormía en la zona de O Calvario de la ciudad olívica.

Para ellos, Fiscalía solicita un año de prisión y una multa de más de mil euros como presuntos autores de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Además, también pide otra multa de 360 euros para uno de los varones por un delito leve de lesiones.

Según recoge el Ministerio fiscal en su escrito de acusación, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2025, cuando la víctima, que carece de vivienda, estaba durmiendo abrigado en unas escaleras de la zona de O Calvario, en Vigo.

En ese momento, los dos acusados, junto con otros amigos menores de edad, "guiados por la intención de humillarlo y denigrarlo", comenzaron a reírse del hombre, escupiéndole y lanzándole monedas con fuerza, grabando con el móvil tales actos y diciendo: "aquí solo hay yonkis".

En un momento dado, la víctima se despertó e intentó hacerles frente, echando a correr el grupo. No obstante, uno de los procesados se acercó al varón y le dio dos puñetazos en la cabeza.

Para este último, Fiscalía también pide el pago de una responsabilidad civil de 350 euros por los días de curación y los dos acusados tendrán que abonar 2.000 euros por los daños morales causados.