Piden 6 años y casi 5 millones a dos acusados por daños ambientales de una mina sin licencia en Casaio (Ourense)

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OURENSE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía pide seis años de prisión y cerca de cinco millones de euros para dos acusados de llevar a cabo una mina ilegal de extracción de pizarra sin licencia en Casaio, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense acoge este jueves, 28 de mayo, una audiencia preliminar de este caso en el que también se acusa a la empresa Cafinsa Proyectos SL.

Los dos acusados, nacidos en 1956 y 1985, crearon Cafinsa Proyectos en 2012. "A sabiendas de que carecían de la titularidad de ningún derecho minero, ni autorización de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia a tal efecto", realizaron desde el año 2013 hasta 2018 trabajos de explotación en la concesión de la explotación San Valentín número 4278, cuyo titular son los Herederos de Tiberio Anta. Realizaron extracciones en un área de 90 hectáreas.

Asimismo, realizaron escombreras y "actividades de destrucción de arbolado, pastos y arroyos" en montes vecinales de Casaio y Lardeira. La afectación supera las 25 hectáreas. Allí "ocasionaron impactos ambientales graves al medio natural".

De tal forma, se estima necesaria una actuación de rehabilitación de la zona afectada por 4,5 millones de euros, además de unos 238.000 euros por daños para la comunidad de montes vecinales de Riodolas. Parlalemante, se reclama para cada uno de los acusados una multa de más de 7.000 euros.

Además, Fiscalía requiere para la mercantil Cafinsa Proyectos la clausura de sus locales y establecimientos durante cinco años, así como una multa de 36.500 euros.