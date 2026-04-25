Piden 6 años y 9 meses de cárcel para un hombre que rompió un diente a su expareja tras quebrar una orden de alejamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas que suman 6 años y 9 meses de cárcel para un hombre acusado de golpear y llegar a romper un diente a su expareja sentimental tras acudir al domicilio de esta pese a que tenía en vigor una orden de alejamiento.

El hombre será juzgado el próximo martes, día 28 de abril, en la Audiencia Provincial de A Coruña a las 9,45 horas y el caso procede del Tribunal de Instancia de Betanzos.

Según recoge el Ministerio público en su escrito de acusación, los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre, cuando el acusado, acudió al domicilio en el que residía su expareja sentimental y mantuvo una discusión con ella.

En el transcurso de la misma, el hombre, "guiado por el propósito de menoscabar su integridad física", "agredió a la mujer agarrándola del pelo y propinándole golpes en la boca, el pecho y en las piernas". A consecuencia de ello, la víctima sufrió diversos traumatismos y la pérdida del diente incisivo o canino.

Un día después la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número dos de Betanzos dictó auto en el que se acordaba la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado.

La fiscalía considera al hombre presunto autor de sendos delitos de quebrantamiento de condena y lesiones graves sobre la mujer, con la agravante mixta de parentesco y reincidencia.

Por ello, le pide penas que ascienden a 9 años y seis meses ed prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima.