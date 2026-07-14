Piden más de 2 años de cárcel para un acusado de acosar y exhibirse frente una vecina y su hija en Xinzo (Ourense)

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha solicitado la pena de dos años y seis meses de prisión para un hombre acusado de un delito de acoso y de otro delito de exhibicionismo frente a una vecina y su hija de dos años en el municipio ourensano de Xinzo de Limia.

La audiencia preliminar prevista para este martes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense ha quedado suspendida por no estar cumplimentado un informe de imputabilidad del acusado solicitado por la defensa.

Según se recoge en el escrito fiscal, desde el 3 de junio de 2024, el acusado comenzó a dejar en el buzón de la víctima notas manuscritas haciendo referencia a su vida profesional y familiar, estando, además, pendiente de sus movimientos y haciéndole saber que la observaba.

Así, el 24 de julio de 2024 sobre las 20.00 horas, mientras el acusado se encontraba en el rellano del edificio, le manifestó a la víctima que "las mujeres no tenían que existir, las que tienen cargo menos y las policías todavía menos", incluyendo insultos como "guarras verduleras".

En esta línea, al día siguiente, cuando la perjudicada iba acompañada de su hija de dos años, volvió a toparse con el inculpado en el rellano, esta vez totalmente desnudo, quien "agarrándose el pene erecto con la mano izquierda y sujetando un cuchillo de cocina con la derecha", le dijo a la víctima "es para tu hija" refiriéndose al pene y "esta otra es para ti" en referencia al cuchillo, añadiendo "no sé quién irá primero si tu hija o tú pero tienes los días contados".

PETICIÓN DE CONDENA

Por todo ello, Fiscalía le atribuye un delito de coacciones en su modalidad de acoso, solicitando la pena de un año y seis meses de prisión, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cinco años.

Asimismo, le atribuye un delito de exhibicionismo, solicitando la pena de un año de cárcel, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto directo y regular con menores durante ocho años.