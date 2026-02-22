Piden ocho años de cárcel y una multa de 12.000 euros para un padre y su hijo, acusados de tráfico de drogas en Burela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzgará este martes, 24 de febrero, a dos hombres, padre e hijo, acusados de un delito de tráfico de drogas en Burela. Fiscalía pide ocho años de cárcel --cuatro para cada uno -- y una multa de 12.342 euros.

Según recoge el escrito fiscal, desde marzo de 2023 los acusados se dedicaban supuestamente a distribuir y vender sustancias estupefacientes, principalmente heroína y cocaína. La investigación permitió constatar la "continuidad en el tiempo de la actividad" y que "los acusados concertaban encuentros en su lugar de trabajo", en la lonja de Burela.

El modus operandi consistía en la llegada de consumidores que accedían al interior de las instalaciones, permanecían unos minutos y abandonaban el lugar "adoptando medidas para evitar posibles seguimientos policiales".

Tal y como relata Fiscalía, el 19 de abril de 2023, agentes de la Guardia Civil localizaron un vehículo en la explanada portuaria próxima a la lonja. Tras su registro, se incautaron a uno de los ocupantes dos papelinas que contenían, supuestamente heroína con un peso aproximado de 0,8 gramos, sustancia que "habría sido adquirida momentos antes en el interior de las instalaciones".

Días después, el ocho de mayo de 2023 se constató nuevamente la actividad del punto de venta, tras detectarse otra transacción de heroína de 0,39 gramos.

En los registros domiciliarios se incautaron, entre otros efectos más de 90 dosis de heroína ya preparadas para su distribución; bolsas adicionales con heroína que sumaban más de 60 gramos; sustancias como cocaína y MDMA. Asimismo, en el momento de la detención, uno de los acusados llevaba supuestamente nueve bolsitas de heroína preparadas para la venta.

Por todo ello, Fiscalía ha solicitado para cada uno de ellos cuatro años de cárcel y una multa de 12.342 euros, por un delito contra la salud pública. Además, pide el comiso y destrucción de la droga incautada.