Piden un protocolo que determine qué actuaciones en la ciudad histórica de Santiago necesitan evaluación patrimonial

Archivo - Gárgolas del Hostal dos Reis Católicos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El caso de la intervención sobre las gárgolas de la fachada del Hostal dos Reis Católicos, criticada en un informe del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ha llevado a las entidades que reclamaron ante este consejo a exigir que todas las administraciones implicadas se sienten a negociar y redactar un protocolo que determine qué actuaciones de las que se hacen en la ciudad histórica de Santiago necesitan pasar por evaluación patrimonial, con el objetivo de proteger que siga considerándose Patrimonio de la Humanidad.

Así lo han explicado este lunes las cuatro entidades que recurrieron ante el Icomos por la intervención en las gárgolas del hostal: la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego (Apatrigal), la Asociación de Vecinos Fonseca, la Asociación Cultural Casino de Santiago y el Ateneo, cuyos representantes han comparecido en rueda de prensa para analizar un informe que han calificado como "prudente, riguroso, contundente y muy independiente".

En este sentido, han lamentado que en un proceso como el de las gárgolas del Obradoiro no se hubiese tenido en cuenta el punto de vista de asociaciones y sociedad civil, al tiempo que han echado en falta que exista un "protocolo de evaluación del impacto patrimonial" que permita determinar qué intervenciones en el casco histórico de la ciudad deben ser sometidas a informes de impacto patrimonial.

Por ello, han reclamado a Xunta, Ayuntamiento, Consorcio de Santiago y Ministerio de Cultura que se sienten a negociar, acordar y aprobar este documento, que podría evaluar cualquier tipo de actuación en el casco histórico y ejercer de guía.

El presidente de Apatrigal, Carlos Henrique Fernández Coto, ha exigido a estas entidades un protocolo fijo que "determine qué actuaciones" deben ser sometidas y "en qué condiciones", que evite que puedan repetirse situaciones como la de las gárgolas.

"No hay un protocolo de evaluación patrimonial para cuestiones que puedan afectar a este ámbito", ha dicho Fernández Coto, para quien "la plaza del Obradoiro no puede ser un lugar de experimentación arquitectónica".

UNA INTERVENCIÓN SIN ALTERNATIVAS

El presidente de Apatrigal ha recordado que la ciudad histórica de Santiago es "patrimonio mundial de la Unesco" y que eso "comporta una responsabilidad" en su cuidado y mantenimiento. "No es de los compostelanos, es de todo el mundo", ha recordado.

Sobre la polémica intervención en el Hostal, ha criticado de manera particular que no se diese "una consulta con expertos, ciudadanía ni asociaciones", ni un periodo de alegaciones, y que no se planteasen "alternativas" a la de canalizar las gárgolas.

"Esto no se hizo, y cuando pusimos el grito en el cielo, siguieron con la obra, porque había prisa en terminarla", ha dicho Carlos Henrique Fernández, que ha recordado que "la información a la ciudadanía no se limita a informarla de algo cuando la decisión ya está tomada y ejecutada".

El presidente de Apatrigal ha indicado que, según lo que indica el Icomos en su informe, "las lanzas no pueden consolidarse como una solución definitiva" y ha pedido que se intervenga cuanto antes en ellas.

ACTUAR PARA RECONDUCIR LA SITUACIÓN

El experto ha planteado si son las gárgolas la única solución para evacuar el agua del edificio y si se necesitan esas lanzas para funcionar "después de siglos funcionando sin ellas", así como si están "funcionando correctamente" y si es posible retirar ahora esas lanzas "volviendo las gárgolas a su estado inicial".

"El informe del Icomos no es una simple recomendación sin consecuencias, la Xunta debe actuar para reconducir la situación", ha dicho el presidente de Apatrigal, que ha puesto en duda que el proyecto presentado antes de la intervención a los técnicos "se corresponda con el realizado" finalmente.

Con este panorama, las cuatro entidades apuestan por evaluar "las alternativas posibles" y que, mientras se estudian, "se proceda a una retirada inmediata de las lanzas", con especial énfasis en que esto "no caiga en el abandono".

Sobre las alternativas, han explicado que podrían pasar, por ejemplo, por "dejar las gárgolas solo como elementos decorativos" y "buscar otra manera de recoger las aguas", como ocurre en otros edificios de la zona vieja, lo que "probablemente llevaría al cierre de algunas de las habitaciones del hostal durante algún tiempo". En todo caso, han exigido que las decisiones que se tomen "no se guíen solo por criterios económicos".

El representante de Apatrigal ha recordado que "para solucionar un problema siempre hay varias alternativas" y ha criticado que, en este caso, "no se pusieran de manifiesto otras alternativas" si no que se valorase y ejecutase una única opción.

PROTEGER EL ENTORNO SOCIAL

Por su parte, Francisco Candela, presidente de Ateneo de Santiago, ha llamado a que la preocupación vaya "más allá de la conservación del patrimonio físico", si no que debe abarcar "el entorno social en el que ese patrimonio está".

"El casco histórico de Santiago está cambiando desde un entorno urbano, vecinal, convivencial, a un mero espacio turístico, y eso también cambia la valoración de una ciudad que es patrimonio y tiene que evaluarse", ha clamado, argumentando que la zona vieja de Santiago y el Obradoiro es "un espacio absolutamente turistificado".

Además, Francisco Candela ha reclamado que se tenga en cuenta "la participación de la sociedad civil a la hora de tomar decisiones sobre la utilización del patrimonio, más allá de las obras que se realicen" y ha señalado que "no es tanto el Ministerio de Industria, si no una empresa que es Paradores, la que tiene la responsabilidad" sobre este patrimonio.