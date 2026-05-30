Piden seis años de cárcel para dos acusados de defraudar a la Seguridad Social 107.000 euros en Navia de Suarna (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzgará este martes, 2 de junio, a dos acusados de defraudar a la Seguridad Social un total de 107.163,99 euros en Navia de Suarna.

Según recoge el escrito fiscal, la empresa Demoliciones Xuncal S.L, de la que uno de los acusados era administrador, comenzó a operar en 1997, realizando excavaciones, transporte y construcción, entre otras actividades. En el mes de julio de 2014, el acusado supuestamente empezó a eludir el pago a la Seguridad Social correspondiente a la aportación de los trabajadores y a la cuota empresarial.

En este contexto y en conocimiento de la deuda contraída, el acusado, actuando de común acuerdo con el segundo acusado, adquirió el día 19 de febrero de 2016, la totalidad de las participaciones de la empresa Framesa Transportes y Excavaciones S.L.

El Ministerio Fiscal sostiene que, con el objetivo de eludir el pago de dichas obligaciones y continuar operando, los acusados utilizaron la sociedad Framesa Transportes y Excavaciones S.L como presunta "empresa pantalla", manteniendo -- según la acusación -- la misma actividad, trabajadores, medios materiales e instalaciones.

De esta forma, la cantidad supuestamente defraudada asciende a 107.163,99 euros, cifra que alcanza los 138.959,18 euros al incluir intereses y recargos.

Por todo ello, Fiscalía les acusa de un delito contra la seguridad social, para lo que pide una pena de tres años de prisión para cada uno de ellos. Además, solicita una multa de 321.491,97 euros para cada uno, así como la pérdida durante cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Asimismo, Fiscalía pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 138.959,18 euros por la cantidad defraudada.