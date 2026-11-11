Piquetes informativos y el cierre de facultades marcan el inicio de la huelga entre los estudiantes gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general del 11 de noviembre en Galicia registra desde primera hora de este miércoles una notable incidencia en el ámbito educativo. La presencia de piquetes informativos ha provocado el cierre de las facultades de Filoloxía, Historia, Políticas, Matemáticas, Bioloxía y Óptica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

En la Facultad de Matemáticas, alrededor de 60 personas se encuentran concentradas desde las 6.00 horas en el marco de un "encierro pacífico". Sin embargo, según ha denunciado una de las estudiantes presentes en declaraciones a Europa Press, un trabajador del centro "increpó" a los manifestantes y se enfrentó a ellos al grito de "fascistas" en un intento de acceder al edificio.

Asimismo, a las puertas de la Facultad de Historia se ha registrado la presencia de una decena de alumnos desde primera hora de este miércoles en apoyo a la huelga y para defender el derecho a "una vivienda digna".

Con todo, la representación estudiantil ha confirmado su participación en las diferentes manifestaciones convocadas este miércoles por los sindicatos en el marco de la huelga general.

Por su parte, el colectivo Erguer Estudantes de Galiza ha llamado al alumnado gallego a sumarse a la huelga en defensa del derecho a la vivienda. En este contexto, la organización ha criticado que los estudiantes llevan años viendo cómo "avanza la privatización en todos los niveles y sectores" del sistema de enseñanza.

Por ello, la entidad estudiantil ha remarcado que parará "todas las aulas para exigir mejoras reales y contundentes que hagan de la vivienda un derecho real", al tiempo que ha exigido una enseñanza "pública, popular, digna y de calidad".