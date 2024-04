El plan de financiación de las universidades gallegas contará con más fondos para cubrir las matrículas gratuitas

Román Rodríguez compromete que "se van a gestionar de forma directa con las propias universidades para que no pierdan ni un solo euro"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha informado de que se incrementará el plan de financiación de las tres universidades gallegas públicas con fondos "a mayores" para cubrir los gastos de matrículas gratuitas.

A preguntas de la prensa este martes durante una visita al Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), en donde ha acompañado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Educación ha asegurado que "se van a gestionar de forma directa con las propias universidades para que no pierdan ni un solo euro". Los alumnos que empiecen sus carreras en el curso 2024-2025 tendrán sus matrículas gratis, al tiempo que habrá diferentes requisitos de aprobados en función de los grados para los siguientes cursos.

Igualmente, Rodríguez indica que están trabajando con los equipos técnicos para "coordinar los sistemas informáticos y darle a los alumnos el menor trabajo posible cuando van a materializar su matrícula". Agrega que el proceso de matriculación comienza a julio y espera que de aquí a julio los sistemas informáticos estén coordinados para "poder hacerlo de un modo automático".

Cuestionado por qué aquí se apuesta por la universalidad de las matrículas y no lo hace también la Xunta con los libros de texto en la educación obligatoria, Román Rodríguez ha respondido que "no hay diferencia de criterio porque son dos cosas diferentes". "Aquí estamos hablando de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria", según dice, "en igualdad de condiciones" y basado en "el esfuerzo", mientras que en el caso de los libros de texto lo define como "la financiación de un recurso complementario, necesario pero complementario en función de la renta".

Sobre cuánto supondrá el coste de esta medida, el conselleiro ha contestado que es "difícil de cuantificar de modo apriorístico", debido a una situación "muy fluctuante", por lo que se sabrá "a posteriori". "Está claro que todos los alumnos que entren en primero van a tener un acceso gratuito", deja claro, pero a partir de ahí será "en función del porcentaje de esfuerzo". Recuerda que independientemente de esto, las tasas universitarias seguirán siendo "de las más bajas de España", lo que contrasta con que "algunas comunidades socialistas las tienen de las más altas".

A comienzos de año, con motivo de una reunión con los tres rectores, el por entonces candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, estimaba que la propuesta de gratuidad de las primeras matrículas de los grados universitarios gallegos costará a las arcas autonómicas en torno a 18 millones de euros. De hecho, apuntaba a un ahorro medio de unos 3.000 euros por alumno.

CRÍTICAS DEL PSDEG

A preguntas de los medios sobre críticas del PSdeG por cuestiones como no incluir los másteres en la gratuidad, el conselleiro ha reprochado que "no deja de ser curioso que el PSOE reclame algo en Galicia que no hace en sus comunidades". "En Navarra y Asturias no se conoce ni tan siquiera la intención de implementar una medida como esta", espeta.

Apuesta por una universidad "más accesible" con "igualdad de oportunidades par todos lo jóvenes que quieran cursar una carrera universitaria", basado en el "pilar" del "esfuerzo" "Si no, sería una barra libre que tendría efectos perversos no deseados por nadie", avisa Rodríguez.

"Me sorprenden esas críticas porque se decía que había que extrapolar esto a los másteres", ha proseguido. "El PSOE acaba de aprobar una ley, la LOSU, en la que se dice que hay que llegar a un nivel mínimo de financiación del PIB regional autonómico para la financiación de las universidades, pero no aporta un solo recurso", recrimina. Demanda que "se materialice con recursos económico". "Si no, entraríamos en el ya famoso: yo invito y tú pagas", ha reprobado el conselleiro.

Lamenta que el PSOE "intente generar ruido" ante esta medida, pero "lo más importante el impacto que va a generar en cientos y de miles de estudiantes", en una "una situación de máxima equidad".