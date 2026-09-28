Plan de la Xunta de bajas con 45 millones: ayudas a contratar sustitutos y crea acompañantes de incorporación

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, preside a reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 28/09/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha dado luz verde este lunes al plan para actuar sobre las bajas laborales, que contará con 45 millones de euros para aplicar 37 medidas el periodo 2027-2029.

Entre otras novedades incluirá ayudas a microempresas para sustituciones, la creación de una novedosa figura de acompañante a trabajadores para su reincorporación y el refuerzo en el ámbito sanitario para "agilización" de trámites.

En rueda de prensa tras el Consello de este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dejado claro que todos los trabajadores con bajas laborales "objetivas" "tienen todo el derecho" a acogerse a ella hasta su recuperación, pero advierte que el absentismo está "lastrando" los márgenes de las empresas.