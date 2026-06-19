El plan de la Xunta para reducir las bajas estará listo la primera quincena de julio

Archivo - El conselleiro de Emprego, José González, interviene en el pleno del Parlamento de Galicia - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plan con el que la Xunta busca reducir el número de bajas laborales en las empresas gallegas estará listo la primera quincena de julio, según ha anunciado el conselleiro de Emprego, José González.

En declaraciones a Europa Press, el conselleiro se ha mostrado "sumamente satisfecho de los avances que se están haciendo" en el seno del diálogo social, en una mesa en la que están presentes la Administración, la patronal y UGT, tras descolgarse CC.OO., al igual que la CIG, el sindicato mayoritario, que lleva años sin participar en este foro.

Antes de participar en la clausura de la asamblea general de la Asociación Galega de Empresas de Formación, González ha informado de que la mesa para abordar este asunto en el diálogo social mantiene este viernes su cuarta reunión, en la que participan representantes de los graduados sociales.

La idea es acabar las comparecencias, propuestas por la Administración y los agentes sociales, entre la semana que viene y la última de junio. Por la mesa han pasado ya responsables de un informe sobre las consecuencias económicas de esta problemática, el ISSGA, asociaciones que tienen que ver con la medicina del trabajo, la Inspección de Trabajo y representantes de departamentos de recursos humanos de varias empresas.

Luego se elaborará un borrador con propuestas y a partir de ahí se abrirá una fase de negociación, según el conselleiro: "Buscando un consenso entre todos los que estamos".

En el curso de la primera quincena de julio la intención es "tener ya ese plan integral y que se pueda presentar", ha indicado. Un documento "definitivo" para el que "se está haciendo un trabajo muy serio", pese a que "hubo medidas que se tuvieron que adoptar de forma inmediata", en concreto en el Sergas, según ha justificado, tras las críticas en las que basó CC.OO. su descuelgue del diálogo social.

TRES EJES

En declaraciones a Europa Press, el titular de Emprego destasca que aspira a presentar un plan en el que se impliquen "todos" y anticipa que "llevará solicitudes a la administración central", en referencia a la Seguridad Social y el "importante colapso por falta de inspectores".

Si bien él no está "en el día a día", según ha reconocido, sí está haciendo "seguimiento a través de las actas de las reuniones" y se muestra "sumamente satisfecho de los avances que se están haciendo".

"Creemos que este es un problema multifactorial", resalta, y especifica que el plan se estructurará en torno a tres ejes: el primero, evitar bajas por la vía de la mejora del bienestar laboral y la prevención de riesgos, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, "que probablemente tenga que tener un apoyo público" para lograrlo.

El segundo, mejorar el proceso de gestión y control, "no solo el Sergas, que ya está trabajando, también la Seguridad Social"; y el tercero, "trabajar en un uso responsable de la prestación".

"Creo que vamos muy bien. Que va a haber un buen conjunto de propuestas", valora, subrayando la voluntad de empezar "cuanto antes" a adoptar medidas a corto, a medio y a largo plazo, toda vez que los datos de 2025 "indican que la tendencia todavía es alcista". "Tenemos que parar esta tendencia", concluye, todo ello al ver "margen sin poner en duda los derechos laborales".